رياضة

موعد مباراة منتخب مصر ضد أنجولا في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو
منتخب مصر، تترقب جماهير كرة القدم المصرية، مباراة منتخب الفراعنة أمام أنجولا في الجولة الختامية بدور المجموعات لحساب المجموعة الثانية في بطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب وتختتم فعالياتها يوم 18 يناير المقبل.

موعد مباراة مصر وأنجولا

تقام مباراة منتخب مصر أمام  منتخب أنجولا، غدا الإثنين، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا 

تنقل مباراة مصر وأنجولا عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وأنجولا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

تطمح الجماهير المصرية إلى رؤية منتخب مصر يحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، عبر تحقيق انتصاره الثالث على أنجولا في ختام دور المجموعات، وحصد النقطة التاسعة من أجل تعزيز الثقة والهيبة وتوجيه رسالة تحذير للمنافسين الكبار في بطولة أمم افريقيا 2025، بأنه جاء لحصد اللقب الأفريقي للمرة الثانية في تاريخه.

منتخب مصر يتأهل رسميا لثمن نهائي أمم افريقيا

حسم منتخب مصر الأول لكرة القدم رسميا بطاقة التأهل رسميا لدور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا 2025، بعد تغلبه على جنوب أفريقيا، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت الجمعة الماضي، ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

منتخب أنجولا، فيتو
منتخب أنجولا، فيتو

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على جنوب أفريقيا 

فوز منتخب مصر على جنوب إفريقيا رفع رصيده إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة الثانية محققا العلامة الكاملة، بينما توقف رصيد جنوب أفريقيا عند 3 نقاط في المركز الثاني وأنجولا ثالثا بنقطة وزيمبابوي رابعة بنقطة أيضا.

ads