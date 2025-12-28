الأحد 28 ديسمبر 2025
محافظات

حريق هائل في مزرعة دواجن بالفيوم ونفوق 5000 كتكوت

حريق مزرعة دواجن،
حريق مزرعة دواجن، فيتو
تمكنت قوات الحماية المدنية في الفيوم، من إخماد حريق بمزرعة دواجن بقرية منشأة طنطاوي، بدائرة مركز سنورس، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى المنشآت المجاورة، وتسبب الحريق في نفوق 5000 كتكوت، ودون وقوع أي إصابات.

 

تفاصيل نشوب حريق في مزرعة دواجن

كان قد تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة، ببلاغ من الأهالي، بنشوب النيران داخل مزرعة دواجن بقرية منشأة طنطاوي بجوار سوق السبت، بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل إلى موقع البلاغ قوات الشرطة وقوة من الدفاع المدني، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، وتمكنت القوة من السيطرة على الحريق، وتم إخماده قبل أن يمتد إلى المنشآت المجاورة، وقد أسفر الحريق عن نفوق 5 آلاف كتكوت، وأحدث تلفيات بالغة في المزرعة، فقد تفحمت كل محتوياتها من أجهزة ومعدات خاصة برعاية الدواجن، دون وقوع خسائر في الأرواح، وجار حصر الخسائر من قبل مالك المزرعة.

المعاينة الأولية لموقع الحريق

وقد تبين من المعاينة الأولية أن المزرعة مقامة من دورين، ويمتلكها "السيد. م"، ويرجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بالدائرة الكهربائية للمزرعة، أو إحدى الدفايات، ما أدى إلى اندلاع النيران داخل المزرعة.

تفاصيل اللحظات الأخيرة لعامل لقي مصرعه أثناء إطفاء حريق مزرعة دواجن بالشرقية

تحقيقات النيابة: مدفأة تتسبب في حريق شقة سكنية بروض الفرج دون إصابات

وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير من الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وتولي التحقيق.

