خارج الحدود

متسلحا بدعم أوروبي، زيلينسكي يصل إلى أمريكا استعدادا لمحادثات مع ترامب

أعلنت قناة "أوبشتشيستفينويه" التلفزيونية الأوكرانية عن وصول الرئيس فلاديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة، تمهيدا للقائه المقرر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد في فلوريدا.


يأتي هذا اللقاء في إطار التطورات المتعلقة بخطة التسوية الأمريكية للأزمة الأوكرانية.

 وقد سبق أن أفاد الكرملين بأن روسيا "تحافظ على انفتاحها للمفاوضات وفق منصة المحادثات في أنكوريج"، في إشارة إلى استعدادها للحوار بشأن المقترحات الأمريكية.

وتلقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعمًا قويًا من الأوروبيين وكندا، عشية اجتماعه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

السلام العادل

أما رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، فشددت عبر منصة "إكس"، عقب اللقاء بين زيلينسكي والقادة الأوروبيين، على ضرورة أن يكون السلام "عادلًا ودائمًا ويصون سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

بدوره، رأى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أثناء استقباله زيلينسكي في نوفا سكوتيا، أن تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا ممكن.

لكنه شدّد على أن "هذا يتطلب استعدادًا روسيًا للتعاون"، مدينًا "همجية" الضربات الروسية على العاصمة الأوكرانية ليل الجمعة السبت.

وكشف زيلينسكي في منشور على "إكس"، عن إعلان كندا عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا.
 

ويتوقع أن تركز محادثات الرئيسين الأوكراني والأمريكي على "المسائل الحساسة" المتمثلة في مصير منطقة دونباس الأوكرانية، والضمانات الأمنية الغربية لكييف، في إطار المفاوضات المتعلقة بالخطة الأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 4 سنوات مع روسيا.

يأتي هذا بعد استهداف روسيا ليل الجمعة السبت لأوكرانيا بأكثر من 519 طائرة مسيّرة أسقط 474 منها، و40 صاروخًا أسقط 29 منها.

وأسفرت الضربات التي استهدفت البنى التحتية للطاقة عن مقتل شخصين، وإصابة نحو 40 آخرين، في كييف ومحيطها، بحسب السلطات.

وأعلنت شركة الكهرباء "DTEK" أن هذه الضربات أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون منزل، وأن تصليحات تُجرى لإعادة التغذية إلى ما كانت عليه.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط أكثر من 230 طائرة مسيرة أوكرانية فوق روسيا، السبت.

وقال الجيش الروسي، الذي كثف تقدمه على الجبهة في الأشهر الأخيرة، إنه استولى على مدينة ميرنوغراد في مقاطعة دونيتسك (شرقًا)، ومدينة غوليابولي في منطقة زابوريزهيا (جنوبًا).
 

