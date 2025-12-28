لجنة بالشيوخ تفتح اليوم ملف مشكلات الإسكان الاجتماعي والمتوسط

18 حجم الخط

تناقش لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، في اجتماعها اليوم الأحد، خطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لحل المشكلات التي تواجه المواطنين في الإسكان الاجتماعي والمتوسط.

الطريق الصحراوي الشرقي بالأقصر وأسوان.

كما يتضمن جدول أعمال لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ أيضا، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نيفين فارس، بشأن الإسراع في استكمال امتداد الطريق الصحراوي الشرقي من محافظة الأقصر حتى محافظة أسوان.

إعادة تأهيل ورفع كفاءة طرق بئر العبد بمحافظة شمال سيناء



وتناقش اللجنة أيضا في اجتماعها يوم الإثنين، الاقتراح برغبة المقدم من النائب سلامة سالم سلمان، بشأن إعادة تأهيل ورفع كفاءة وإنشاء بعض الطرق في نطاق مركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

اختصاصات لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ



ومن الجدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حددت اختصاصات لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، حيث تنص المادة 52 على: تختص لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بما يأتى:

- التعمير الحضرى والريفى

- الإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى.

مناقشة كل ما يتعلق بملفات المرافق العامة للدولة

- المرافق العامة.

- مواد البناء

- التخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدن الجديدة.

- التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات.

- التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير.

- الإدارة المحلية والمجالس المحلية.

مناقشة التشريعات المتعلقة بملف الإدارة المحلية

- تشريعات الإدارة المحلية

- الطيران المدنى والنقل الجوي

- النقل البري

- النقل البحرى والنهرى.

- قناة السويس.

- الموانئ والطرق والكباري

- السياسة العامة للدولة فى شأن النقل والإسكان والإدارة المحلية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون الطيران المدنى والنقل والإسكان والتعمير والإدارة المحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.