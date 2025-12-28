الأحد 28 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

موعد ومكان تشييع جنازة المخرج عمرو بيومي

المخرج عمرو بيومي،
المخرج عمرو بيومي، فيتو
توفي صباح اليوم الأحد المخرج الكبير عمرو بيومي عن عمر يناهز الـ 63 عامًا.

موعد جنازة المخرج عمرو بيومي

وأعلن المنتج معتز عبد الوهاب من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن موعد ومكان جنازة المخرج الكبير عمرو بيومي، فكتب: “جنازة الأستاذ عمرو بيومي صلاة الظهر بمسجد النور بالعباسية والدفن بمقابر 15 مايو”.

وفاة المخرج عمرو بيومي

وسبق أن أعلن المخرج يسري نصر الله عبر حسابه الرسمي على عن وفاة المخرج عمرو بيومي، قائلا: “خبر محزن. رحيل عمرو بيومي”.

معلومات عن المخرج عمرو بيومي

المخرج عمرو بيومي من مواليد 13 سبتمبر عام 1962 حصل على بكالوريوس الإخراج من المعهد العالى للسينما قسم الإخراج عام 1985، وعمل مخرجا مساعدا في 15 فيلما روائيا بين عامى 1984 - 1988، مثل فيلم “جرى الوحوش” لعلي عبد الخالق عام 1987.

للمخرج الراحل العديد من الأفلام التسجيلية القصيرة منها “الجسر” و“الشمس لم تشرق غدًا”، ومن أفلامه “بلد البنات” عام 2008 تم عرضه في مهرجان القاهرة في نفس العام الذي تم إخراجه فيه.

