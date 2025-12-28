الأحد 28 ديسمبر 2025
خارج الحدود

بعد تهديد بريطاني، أنجولا وناميبيا توافقان على عودة المهاجرين

وزيرة الداخلية البريطانية
وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود، فيتو
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، في وقت متأخر السبت، أن أنجولا وناميبيا وافقتا على قبول عودة المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين.

جاء ذلك بعد تهديد الحكومة البريطانية بفرض عقوبات تتعلق بتأشيرات الدخول على الدول التي ترفض التعاون في هذا الصدد، بحسب "رويترز".

وأضافت وزارة الداخلية أنه تم حرمان جمهورية الكونغو الديمقراطية من خدمات التأشيرات السريعة والمعاملة التفضيلية لكبار الشخصيات وصناع القرار، لعدم استيفائها متطلبات بريطانيا لتحسين التعاون.

وقالت وزيرة الداخلية شبانة محمود إن بريطانيا قد تُصعِّد الإجراءات إلى وقف كامل للتأشيرات لجمهورية الكونغو الديمقراطية ما لم "يتحسن التعاون بشكل سريع".

وأضافت: "نتوقع من الدول الالتزام بالقواعد. إذا لم يكن لأحد مواطنيها الحق في البقاء هنا، فيجب عليها إعادته".

وتمثل هذه الاتفاقيات أول تغيير جوهري في إطار الإصلاحات التي أُعلن عنها، الشهر الماضي، لجعل وضع اللاجئ مؤقتًا وتسريع ترحيل من يصلون إلى بريطانيا بطريقة غير شرعية.

وقالت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر إن المملكة المتحدة "رحّلت أكثر من 50 ألف شخص لا يحق لهم البقاء" منذ يوليو من العام الماضي.

ويمثل ذلك زيادة قدرها 23% عن الفترة السابقة، وأصدرت الوزيرة تعليماتها للدبلوماسيين بجعل عمليات الإعادة أولوية قصوى. 
 

