أخبار الفن اليوم: وفاة المخرج داود عبد السيد.. عمرو موسى يحضر العرض الخاص لـ فيلم الملحد.. وإجازة 4 أيام لأسرة المداح من التصوير لهذا السبب

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة من أبرزها وفاة المخرج داود عبد السيد عن عمر ناهز الـ 79 عاما.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

غيب الموت، منذ قليل، المخرج المصري الكبير داود عبد السيد، أحد أبرز مخرجي السينما العربية في العقود الأخيرة، وصاحب الرؤية الفلسفية والواقعية الفريدة، وذلك بعد صراع مع المرض.





في هدوء يشبه صمته الطويل الذي كان يسبق كل عمل من أعماله، رحل عن عالمنا منذ قليل، المخرج داوود عبد السيد، تاركًا خلفه كاميرا لم تكن مجرد أداة للتصوير، بل كانت مجهرًا يغوص في أعمق طبقات النفس البشرية، وقصيدة بصرية تحكي عن "المهمشين" و"الحالمين".





رحل عن عالمنا منذ قليل المخرج داود عبد السيد، وخبر وفاته لم يكن مجرد خبر عادي مر مرور الكرام على الصحافة الفنية والمهتمين بالسينما، بل هو صدمة لكل محبي الفن، فرحيله يعني غياب عقل سينمائي فذ مؤمن بالفن الحقيقي وبأن الأفلام ليست مجرد حكايات تحكى لتحقق نجاحا مؤقتا وتنسى، بل هي أعمال تثير فكر المشاهد أثناء متابعة العمل، وحتى بعد أن تنطفئ الأنوار وتظهر كلمة النهاية.

كشفت كواليس تصوير مسلسل "درش" عن استعداد مصطفى شعبان لخوض منافسة قوية في الموسم الرمضاني المقبل، حيث يواصل صناع العمل تصوير المشاهد بوتيرة متسارعة للانتهاء في المواعيد المحددة للعرض، وسط اهتمام جماهيري بالمسلسل الذي ينتمي إلى الدراما الشعبية، وهي النوعية التي حقق من خلالها شعبان نجاحات لافتة خلال الأعوام الماضية.





عرضت منصات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لقطات من كواليس تصوير مسلسل "حد أقصى" بطولة النجمة روجينا المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل على شاشات "المتحدة". .





شهدت قاعة نادي الأدب بقصر ثقافة العريش انعقاد المائدة المستديرة الأولى، ضمن فعاليات مؤتمر أدباء مصر في دورته السابعة والثلاثين، دورة "الأديب الكبير الراحل محمد جبريل"، والذي يقام هذا العام تحت عنوان "الأدب والدراما.. الخصوصية الثقافية والمستقبل".

حرص الدكتور عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق على حضور العرض الخاص لفيلم الملحد، بأحد المولات بمدينة السادس من اكتوبر، واستقبله المنتج أحمد السبكي وباقي أبطال الفيلم.

حصلت أسرة مسلسل المداح الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال على إجازة لمدة 4 أيام من تصوير أحداث العمل بسبب تجهيز ديكورات جديدة سيتم التصوير فيها، وكان القائمون على العمل يعكفون على تجهيزها خلال الفترة الماضية.

طرحت منصة نتفليكس الإعلان التشويقي لفيلم الإثارة والأكشن الجديد Apex، الذي ينتظره عشاق المغامرة والمطارة في صيف العام المقبل.

