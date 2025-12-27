كواليس تصوير مسلسل "حد أقصى" المقرر عرضه في رمضان (صور)

18 حجم الخط

عرضت منصات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لقطات من كواليس تصوير مسلسل "حد أقصى" بطولة النجمة روجينا المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل على شاشات "المتحدة". .

المسلسل يشارك في بطولته الفنان محمد القس وخالد كمال ومريم أشرف زكي وفدوى عابد، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم.

مسلسل حد أقصى

يدور مسلسل حد أقصى في إطار من الدراما الاجتماعية وهو من تأليف هشام هلال وإخراج مايا أشرف زكي.

مسلسل فن الحرب

واليوم أيضا نشرت منصات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لقطات من كواليس تصوير مسلسل "فن الحرب" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل على شاشات "المتحدة"، وهو من بطولة الفنان يوسف الشريف.

مسلسل فن الحرب يشارك في بطولته ريم مصطفى، شيري عادل، دنيا سامي، إسلام إبراهيم وغيرهم، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب.

"فن الحرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول شاب يسلك طريقه بعيدًا عن والده رجل الأعمال، ولكن بعد تورط والده ودخوله السجن ظلمًا يجد نفسه مضطرًا لإعادة أعمال والده والانتقام ممن ظلموه.

من جانب آخر يستأنف الفنان يوسف الشريف تصوير أحدث أفلامه “ديربي الموت”، والذي يعود به إلى السينما بعد غياب استمر لسنوات.

ويصور يوسف الشريف مشاهد من الفيلم بإحدى الدول الأوروبية، بعدها يعود إلى القاهرة لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية للعمل، الذي من المفترض أن يعرض خلال عام 2025 بالسينمات.

