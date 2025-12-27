مصطفى شعبان وطاقم "درش" في سباق مع الزمن للحاق بماراثون رمضان 2026

18 حجم الخط

كشفت كواليس تصوير مسلسل "درش" عن استعداد مصطفى شعبان لخوض منافسة قوية في الموسم الرمضاني المقبل، حيث يواصل صناع العمل تصوير المشاهد بوتيرة متسارعة للانتهاء في المواعيد المحددة للعرض، وسط اهتمام جماهيري بالمسلسل الذي ينتمي إلى الدراما الشعبية، وهي النوعية التي حقق من خلالها شعبان نجاحات لافتة خلال الأعوام الماضية.

ويشارك في البطولة مع النجم مصطفى شعبان كل من: الفنان رياض الخولي، الذي يشكل ثنائية ناجحة مع بطل العمل، بالإضافة إلى نضال الشافعي، وسهر الصايغ، ومحمد علي رزق.

كما يضم العمل سلوى خطاب، وعايدة رياض، وجيهان خليل، ومحمد دسوقي، مما يوحي بمباراة تمثيلية تعتمد على تعدد الخطوط الدرامية وتشابك الشخصيات داخل الحارة المصرية.

ويسعى المخرج أحمد خالد أمين من خلال "درش" إلى تقديم رؤية بصرية مغايرة للدراما الشعبية، بعيدًا عن القوالب النمطية، معتمدًا على سيناريو للكاتب محمود حجاج يمزج بين الإثارة والتشويق والمفاجآت غير المتوقعة التي تفرضها أحداث العمل.

وتدور قصة المسلسل حول صراعات إنسانية واجتماعية في إطار شعبي، حيث يواجه بطل العمل "درش" سلسلة من الأزمات التي تقلب حياته رأسًا على عقب، مما يدفعه للدخول في مواجهات مباشرة لحماية محيطه الاجتماعي.

ويعد "درش" أحد أبرز الرهانات في الخريطة الدرامية المقبلة، خاصة وأن الجمهور ارتبط بمصطفى شعبان في الأدوار التي تلمس قضايا الشارع، وهو ما ظهر بوضوح في نجاحات أعماله السابقة.

