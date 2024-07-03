الأربعاء 03 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

تفاصيل جديدة عن فيلم براد بيت الجديد Apex

براد بيت، فيتو
براد بيت، فيتو
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براد بيت، كشفت تقارير صحفية، أن العرض الدعائي الأول، براد بيت الجديد، Apex سيعرض خلال الأسبوع القادم.

وأوضحت التقارير، أن تريلر  فيلم الفورمولا 1، Apex، للمخرج 'جوزيف كوسينسكي'، وبطولة 'براد بيت'، تم تأجيل عرضه عدة مرات، بسبب مشاكل براد بيت الأسرية، وقضايا أولاده ضده، بعد إسقاط عدد منهم للقبه من أسمائهم الرسمية.

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فيلم Apex،  يتبع قضة سائق الفورمولا 1، الذي يعود من التقاعد، للمنافسة مع سائق أصغر سن في نفس الفريق، ومن المقرر ان يُعرض الفيلم في صالات السينما بتاريخ 27 يونيو 2025.

براد بيت يوقف تصوير فيلمه داعما لـ إضراب هوليوود

يذكر أن براد بيت، كان أعلن رسميا، التوقف عن توقف تصوير فيلمه الجديد، Apex،  والذي تدور أحداثه حول سباقات الفورميلا 1، داعما، لإضراب الممثلين ضد شركات الإنتاج في هوليوود، الذي وقع منذ عدة شهور، وانتهي بموافقة شركات الإنتاج علي مطالب الممثلين.

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