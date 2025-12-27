الإعلان التشويقي لفيلم الإثارة Apex وهذا موعد عرضه رسميا (فيديو)

18 حجم الخط

طرحت منصة نتفليكس الإعلان التشويقي لفيلم الإثارة والأكشن الجديد Apex، الذي ينتظره عشاق المغامرة والمطارة في صيف العام المقبل.

ويأخذ الإعلان التشويقي لفيلم Apex، المشاهد منذ اللحظة الأولى إلى مناظر طبيعية قاسية وجبال شاهقة تعكس أجواء الخطر والعزلة.

يُظهر التريلر تشارليز ثيرون في دور بطلة حركة لا تعرف الخوف، تواجه تحديات جسدية ونفسية في بيئة لا ترحم، بينما يبرز تارون إيجرتون كشخصية غامضة ومرعبة تطاردها بلا هوادة.

ورغم الإعلان التشويقي لا يكشف الكثير من تفاصيل القصة، لكنه يركز على الصراع المحتدم، وسرعة الإيقاع، والمشاهد الحابسة للأنفاس، ما يجعله كافيًا لإشعال فضول الجمهور وترقبهم لما يحمله الفيلم من مفاجآت.

قصة فيلم Apex

تدور قصة فيلم Apex حول متسلقة جبال مغامِرة ومدمنة على الأدرينالين، تجسدها تشارليز ثيرون، تنطلق في رحلة استكشافية داخل البرية بحثًا عن تحدٍ جديد يختبر قدراتها وحدودها.

لكن رحلتها التي بدأت كمغامرة مثيرة تتحول سريعًا إلى كابوس حقيقي، عندما تكتشف أن الخطر لا يكمن فقط في الطبيعة القاسية، بل في إنسان مختل عقليًا يطاردها في تلك المناطق المعزولة.

يلعب تارون إيجرتون دور هذا المطارد المهووس، الذي يقلب صورته المعتادة كبطل إلى شخصية مظلمة تسعى للسيطرة والقتل، لينشأ بينه وبين ثيرون صراع في قلب الجبال والغابات.

ومع تصاعد الأحداث، يصبح الصراع صراع بقاء حقيقي، حيث تعتمد البطلة على ذكائها وقوتها الجسدية وخبرتها في تسلق الجبال للهروب من مصير مجهول.

أبطال فيلم Apex

يضم فيلم Apex كوكبة من النجوم البارزين في هوليوود، يتقدمهم" تشارليز ثيرون، تارون إيجرتون، إريك بانا"، من إخراج بالتاسار كورماكور، ومن تأليف جيريمي روبنز.

موعد عرض فيلم Apex

أعلنت نتفليكس رسميًا أن فيلم Apex سيُعرض عالميًا عبر منصتها في 24 يوليو 2026 المقبل.

