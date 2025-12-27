داوود عبد السيد، رحيل "فيلسوف الصورة" الذي فتش في "أرض الخوف" عن الحقيقة

18 حجم الخط

في هدوء يشبه صمته الطويل الذي كان يسبق كل عمل من أعماله، رحل عن عالمنا منذ قليل، المخرج داوود عبد السيد، تاركًا خلفه كاميرا لم تكن مجرد أداة للتصوير، بل كانت مجهرًا يغوص في أعمق طبقات النفس البشرية، وقصيدة بصرية تحكي عن "المهمشين" و"الحالمين".

لم يكن داوود عبد السيد مخرجًا غزيرًا بالإنتاج، فخلال مسيرة تمتد لأكثر من 40 عامًا، لم يقدم سوى 9 أفلام روائية طويلة، ولكن كل فيلم منها كان بمثابة "زلزال" سينمائي أعاد رسم خريطة الفن في مصر والعالم العربي.

“الكيت كات”

في "الكيت كات" (1991)، لم يقدم قصة شيخ ضرير (الشيخ حسني) فحسب، بل قدم مانيفتسو عن "البصيرة"، وكيف يمكن للإنسان أن يرى العالم بقلبه وخياله حينما تخونه عيناه.

“فلسفة المهمشين”

انتمى "داوود" إلى جيل "الواقعية الجديدة"، لكنه تفوق على أقرانه بلمسة فلسفية فريدة، فلم تكن السينما عنده مجرد رصد للواقع، بل كانت تساؤلًا دائمًا عن الوجود.

في "أرض الخوف"، طرح تساؤلاته الكبرى عن "الهوية" و"الرسالة" من خلال رحلة ضابط يتوغل في عالم تجارة المخدرات حتى يفقد الصلة بماضيه.

المثقف خلف الكاميرا

تأثر داوود بكونه مساعدًا لعمالقة مثل يوسف شاهين، لكنه سرعان ما تمرد على القوالب الجاهزة، وكان مخرجًا يكتب أفلامه بنفسه، ويصيغ حواراته بوزن الذهب، واستطاع تحويل شخصيات بسيطة؛ مثل "الهلفوت" و"المخبر" و"الحرامي"، إلى نماذج إنسانية معقدة، تعبر عن صراع الإنسان مع السلطة، ومع شهواته، ومع قدره المحتوم.

اعتزال "عزة النفس"

في سنواته الأخيرة، اتخذ "فيلسوف السينما" قرارًا موجعًا بالاعتزال، ليس لعدم القدرة، بل لعدم الرغبة في "الاستسلام" لقوانين سوق سينمائي رأى أنها أصبحت تهتم بـ "الاستهلاك" أكثر من "الإبداع". ظل داوود عبد السيد وفيًا لمبادئه حتى اللحظة الأخيرة، مفضلًا الصمت على تقديم فن لا يشبهه.

