أحمد السبكي: سعيد برفض دعوى منع عرض فيلم "الملحد" وواثق في عدالة القضاء

أعرب المنتج أحمد السبكي عن سعادته بقرار محكمة القضاء الإداري رفض الدعوى المقامة لمنع عرض فيلم "الملحد" في دور السينما، مؤكدًا ثقته الكاملة في عدالة القضاء المصري.

وقال السبكي في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: «القضاء عادل، ومن البداية كنت واثقًا من عدالته»، مشيرًا إلى أنه لم يحدد بعد موعد طرح الفيلم تجاريًا، موضحًا: «سنقوم أولًا بحملة دعائية جديدة للعمل، يعقبها حفل عرض خاص يحضره عدد من الفنانين والإعلاميين».

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد أحالت سابقًا الدعوى المطالبة بوقف وسحب تراخيص فيلم «الملحد» إلى هيئة المفوضين، قبل أن تقضي في جلستها الأخيرة برفض الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، والتي طالب فيها بوقف عرض الفيلم.

وكان منصور قد أعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد فريق العمل، مؤكدًا رفعه دعوى قضائية ضد وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية خالد عبد الجليل، إلى جانب الكاتب إبراهيم عيسى والمنتج أحمد السبكي.

وعلق الناقد الفني طارق الشناوي على حكم المحكمة، معتبرًا أن قرار رفض الدعوى يمثل «موقفًا واضحًا لمناصرة حرية الفن بكل أشكالها»، مضيفًا أن هناك أطرافًا حاولت افتعال أزمة وصدام بين جهات مختلفة «لكنها لم تنجح».

وقال الشناوي في تصريحاته لـ«فيتو» إن الدولة لا تحكمها توجهات دينية فيما يتعلق بالأعمال الفنية، مشيرًا إلى أن فيلم «الملحد» ليس عملًا دينيًا، بل عمل اجتماعي يتناول ظاهرة موجودة عالميًا.

وأضاف: «عدد الملحدين في العالم كبير جدا، وتناول الظاهرة في الأعمال الفنية أمر طبيعي لأن الفن مرآة المجتمع».

وأكد الشناوي أن نسخة الفيلم تم عرضها على القضاء كما هي، دون أي تعديلات، وأن الموافقة جاءت بعد مراجعتها بالكامل، موضحًا أن «أي تغيير في العمل لم يكن ليكون في صالح المبدعين».

من جانبه، رحّب الكاتب والسيناريست إبراهيم عيسى بقرار المحكمة، وكتب عبر حسابه على "فيس بوك": «قضاء مصر العظيم يحكم حكمًا ساطعًا ناصعًا بعرض فيلم الملحد، ويرفض كل دعاوى منع عرض الفيلم.. الكلمة الآن في يد أجهزة الدولة التنفيذية.. قضاء مصر أعلن قضاءه.. لا تجعلوا الفيلم ينتظر قدره».

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت أمس الأحد برفض دعوى مرتضى منصور التي تطالب بوقف وسحب ترخيص فيلم «الملحد»، لتفتح بذلك الطريق أمام طرحه بدور العرض خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من ترتيبات الدعاية.

