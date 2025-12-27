3 مدارس بأسيوط تفوز في مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى الجمهورية

18 حجم الخط

أعلن محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط عن فوز 3 مدارس بالمحافظة بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى مسابقة "المكتبات النموذجية" للعام الدراسى 2025 – 2026، وذلك بعد أن أعلنت الدكتورة إيمان حسن مدير عام الإدارة المركزية للانشطة الطلابية بالوزارة والدكتورة زينب مشهور مدير عام الإدارة المركزية للمكتبات نتيجة المسابقة تحت رعاية ودعم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

المدارس الفائزة بالمسابقة على مستوى الجمهورية

وهنأ وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط المدارس الفائزة بالمسابقة على مستوى الجمهورية وهي 3 مدارس بأسيوط (مدرسة الشهيد أحمد جلال الرسمية لغات بإدارة أسيوط لفوزها بالمركز الثالث بالمرحلة الابتدائية ومدرسة بني مر الإعدادية بنات بإدارة الفتح التعليمية بالمركز الأول بالمرحلة الإعدادية ومنفلوط الثانوية الصناعية بإدارة منفلوط التعليمية بالمركز الثالث بالمرحلة الثانوية).

كما هنأ وكيل التعليم بأسيوط القائمين على المسابقة والمشرفين على الطلاب وعلى رأسهم سيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية وعصام عجيب موجه عام المكتبات بالمديرية تقديرا لمجهوداتهم ومتابعتهم لأنشطة الطلاب حتى تأهيلهم للمسابقة وفوزهم بالمراكز الأولى.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على دعمه الكامل للطلاب الموهوبين من أبنائنا الطلاب وللأنشطة المدرسية لكافة انواعها تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ولواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، موجها رسالة الى الطلاب الفائزين وجميع الطلاب بالمحافظة حثهم فيها على الالتزام بالانضباط المدرسي والحرص على التفوق الدراسى.

وحث وكيل الوزارة الطلاب للمشاركة فى المسابقات والمبادرات التي تنظمها الوزارة والمديرية ويتم الإعلان عنها على صفحة المديرية والإدارات التعليمية والمدارس على مواقع التواصل الاجتماعي للفوز بأعلى المراكز وتحقيق التميز فى كافة المجالات استكمالا لسلسة الإنجازات التي تحققها المديرية على مستوى الجمهورية،موجها الشكر لمحافظ أسيوط لدعمه ورعايته للطلاب الموهوبين وتكريمهم فى كافة المناسبات تقديرا وتحفيزا لهم على الجد والاجتهاد فضلا عن إشراكهم فى مختلف المنافسات والمسابقات المحلية والدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.