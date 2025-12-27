السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

3 مدارس بأسيوط تفوز في مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى الجمهورية

مدير التعليم بأسيوط،
مدير التعليم بأسيوط، فيتو
18 حجم الخط

أعلن محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط عن فوز 3 مدارس بالمحافظة بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى مسابقة "المكتبات النموذجية" للعام الدراسى 2025 – 2026، وذلك بعد أن أعلنت الدكتورة إيمان حسن مدير عام الإدارة المركزية للانشطة الطلابية بالوزارة والدكتورة زينب مشهور مدير عام الإدارة المركزية للمكتبات نتيجة المسابقة تحت رعاية ودعم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

المدارس الفائزة بالمسابقة على مستوى الجمهورية

وهنأ وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط المدارس الفائزة بالمسابقة على مستوى الجمهورية وهي 3 مدارس بأسيوط (مدرسة الشهيد أحمد جلال الرسمية لغات بإدارة أسيوط لفوزها بالمركز الثالث بالمرحلة الابتدائية ومدرسة بني مر الإعدادية بنات بإدارة الفتح التعليمية بالمركز الأول بالمرحلة الإعدادية ومنفلوط الثانوية الصناعية بإدارة منفلوط التعليمية  بالمركز الثالث بالمرحلة الثانوية). 

كما هنأ وكيل التعليم بأسيوط القائمين على المسابقة والمشرفين على الطلاب وعلى رأسهم سيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية وعصام عجيب موجه عام المكتبات بالمديرية تقديرا لمجهوداتهم ومتابعتهم لأنشطة الطلاب حتى تأهيلهم للمسابقة وفوزهم بالمراكز الأولى.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على دعمه الكامل للطلاب الموهوبين  من أبنائنا الطلاب وللأنشطة المدرسية لكافة انواعها تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ولواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، موجها رسالة الى الطلاب الفائزين وجميع الطلاب بالمحافظة حثهم فيها على الالتزام بالانضباط المدرسي والحرص على التفوق الدراسى. 

تعليم أسيوط يناقش ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول والتصدي لكافة أشكال الغش

تعليم أسيوط يعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

وحث وكيل الوزارة الطلاب للمشاركة فى المسابقات والمبادرات التي تنظمها الوزارة والمديرية ويتم الإعلان عنها على صفحة المديرية والإدارات التعليمية والمدارس على مواقع التواصل الاجتماعي للفوز بأعلى المراكز وتحقيق التميز فى كافة المجالات استكمالا لسلسة الإنجازات التي تحققها المديرية على مستوى الجمهورية،موجها الشكر لمحافظ أسيوط لدعمه ورعايته للطلاب الموهوبين وتكريمهم فى كافة المناسبات تقديرا وتحفيزا لهم على الجد والاجتهاد فضلا عن إشراكهم فى مختلف المنافسات والمسابقات المحلية والدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الإعدادية الانضباط المدرسي التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني المرحلة الابتدائية المرحلة الاعدادية المرحلة الثانوية تعليم أسيوط محافظة اسيوط محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى الجمهورية وزارة التربية والتعليم وزارة التربية وزير التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط

مواد متعلقة

انتخابات النواب، انطلاق جولة الإعادة في 139 لجنة بدائرة شرق أسيوط

بالأسماء، انضمام 5 مدارس جديدة بأسيوط لليونسكو

أبو النصر: فوز 15 من أبناء مدارس أسيوط بمسابقة "لمحات من الهند"

محافظ أسيوط يكرم طالبين لتفوقهما في مسابقات الابتكار والتكنولوجيا

جامعة أسيوط: الدعم تجاوز 10 ملايين جنيه لـ19 ألف طالب

افتتاح المؤتمر السنوي الـ17 لقسم التخدير والعناية المركزة بجامعة أسيوط

فوز 3 طلاب بجامعة أسيوط بمنحة للدراسة بجامعة كاستامونو بتركيا

صحة أسيوط تعلن حالة الطوارئ استعدادا لاحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد

الأكثر قراءة

بدء التصويت في جولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب

موقف ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف وانخفاض جديد في الخيار

إخماد حريق داخل مدرسة في القرين بالشرقية

البلدي يتهاوى، انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

القناة 14: اعتراف نتنياهو بإقليم أرض الصومال جاء مقابل استيعاب سكان غزة

بعد التأهل لدور الـ 16 بأمم إفريقيا، حسام حسن يفكر في إراحة هذا الخماسي أمام أنجولا

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت وهذا العيار يسجل 6900 جنيه

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية التفاح الأحمر في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 27 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 27 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads