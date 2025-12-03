الأربعاء 03 ديسمبر 2025
محافظات

محافظ أسيوط يتفقد لجان الانتخابات بدائرة شرق ويتابع عملية التصويت

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد اللجان، فيتو
أجرى اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم، جولة ميدانية لمتابعة سير إعادة إجراءات انتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الثالثة الملغاة، والتي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لإجرائها يومي الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر، للاطمئنان على انتظام فتح اللجان واستقبال الناخبين، وسط أجواء يسودها النظام والانضباط.

إجراءات استقبال الناخبين باللجان 

وتفقد محافظ أسيوط لجنة مركز شباب الفتح بالناصرية بمركز الفتح، وتابع إجراءات استقبال الناخبين وسير عملية التصويت، واطمأن على تيسير كافة الإجراءات داخل وخارج اللجنة، مشيدًا بجهود القضاة وأفراد قوات التأمين والعاملين بالمقار الانتخابية لتوفير بيئة آمنة ومنظمة للناخبين.

 

رافقه خلال الجولة أحمد عبد الحكيم رئيس مركز ومدينة الفتح وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية، للتأكد من توافر كافة سبل الدعم اللوجستي والميداني للجان الانتخابية.

وأكد محافظ أسيوط أن المشهد الانتخابي بالدائرة الثالثة يعكس وعي المواطنين وإدراكهم لأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، مشيرًا إلى أن توافد المواطنين من مختلف الأعمار والفئات وذوي الهمم يعكس روح الانتماء الوطني والرغبة الصادقة في دعم مسيرة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل بكامل طاقتها لضمان انسيابية التصويت وتذليل أي عقبات، مؤكدًا استمرار غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة في متابعة سير العملية الانتخابية بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمراكز والأحياء ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للتدخل الفوري حال حدوث أي طارئ.

وأوضح محافظ أسيوط أن الدائرة الثالثة تضم 117 مركزًا انتخابيًا تشمل 139 لجنة فرعية تحت إشراف لجنة عامة واحدة، ويبلغ عدد الناخبين 798 ألفًا و839 ناخبًا وناخبة، مؤكدًا أن المحافظة وفرت كافة مقاعد الانتظار والمظلات والكراسي المتحركة والممرات المخصصة لذوي الهمم، إلى جانب رفع كفاءة النظافة العامة بمحيط المقار وإزالة أي إشغالات بالشوارع المؤدية إليها لتسهيل وصول المواطنين.

بعد حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات، 30 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد ببندر أسيوط

ما بين لعبة "التحالف "ونظرية "العار"، قراءة في المشهد الانتخابي الساخن بدائرة شرق بأسيوط

وفي ختام الجولة، دعا اللواء هشام أبوالنصر أبناء الدائرة الثالثة إلى المشاركة الإيجابية والواعية في هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا أن الإدلاء بالصوت الانتخابي يمثل واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا، مشيرًا إلى أن المحافظة ملتزمة بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، لضمان خروج العملية الانتخابية في صورة مشرفة تليق بمحافظة أسيوط وأبنائها.

