انتخابات النواب، انطلاق جولة الإعادة في 139 لجنة بدائرة شرق أسيوط

فتحت لجان الدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط دائرة شرق في موعدها المحدد في جولة الإعادة للانتخابات والتي تم إلغاؤها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في المرحلة الأولى، لتكون بذلك ثالث جولة لهذه الدائرة والمقرر لها اليوم السبت وغدا الأحد 27 و28 ديسمبر.

وشهدت لجان الدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط والتي تضم مراكز أبنوب والفتح والبداري وساحل سليم وأسيوط الجديدة إقبالا ضعيفا في بداية اليوم الانتخابي في جولة الإعادة والتي يتنافس بها 6 مرشحين على 3 مقاعد فردية.

وفي هذا السياق أعلن اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، انتهاء المحافظة من جميع الاستعدادات الخاصة بإجراء جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025 في الدائرة الثالثة.

وقال هشام أبو النصر في تصريحاته، إن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة عقدت بكامل تشكيلها، بحضور أعضاء اللجنة المشكلة بقرار المحافظة، وذلك لمتابعة اللمسات النهائية والتأكد من جاهزية جميع الجهات التنفيذية والأمنية، بما يضمن تنظيم عملية انتخابية حضارية تعكس مكانة أسيوط ووعي أبنائها، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء.

تنافس 6 مرشحين على 3 مقاعد فردية

وأوضح المحافظ أن الدائرة الثالثة تشمل مراكز الفتح وأبنوب والبداري وساحل سليم بالإضافة إلى قسم مدينة أسيوط الجديدة، ويبلغ عدد الناخبين المقيدين بها 798 ألفًا و839 ناخبًا، وتم تجهيز 117 مركزًا انتخابيًا يضم 139 لجنة فرعية، تحت إشراف لجنة عامة واحدة مقرها الوحدة الشاملة لرعاية الأطفال بالناصرية ويخوض المنافسة في هذه الدائرة، 6 مرشحين بالنظام الفردي، فيما تواصل الأجهزة التنفيذية تقديم كل سبل الدعم لضمان عملية انتخابية منظمة وشفافة وفق الضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووجه اللواء هشام أبو النصر رؤساء المراكز والوحدات المحلية المعنية بتكثيف المرور الميداني على المقار الانتخابية داخل الدائرة؛ لمراجعة جاهزيتها من حيث النظافة والإنارة والتهوية وتسهيل حركة الدخول والخروج، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتهيئة مناخ انتخابي آمن وميسر للمواطنين.

الانتهاء من خطط التأمين الشامل للمقار الانتخابية

وأكد المحافظ أنه تم توفير كراسي متحركة لذوي الهمم وكبار السن، وتجهيز مظلات أمام اللجان للتخفيف على الناخبين، إلى جانب التنسيق مع شركات المرافق لتوفير مولدات كهرباء احتياطية تحسبًا لأي طارئ، مشيرًا إلى الانتهاء من خطط التأمين الشامل للمقار الانتخابية بالتعاون الكامل مع مديرية الأمن، وربط غرف العمليات الفرعية بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة سير الانتخابات لحظة بلحظة، فضلًا عن المتابعة المستمرة من خلال منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط المواطنين في الدائرة الثالثة إلى المشاركة الإيجابية والواعية في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، مؤكدًا أن الصوت الانتخابي مسؤولية وطنية ورسالة دعم لمسيرة البناء والتنمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن محافظة أسيوط تعمل بروح الفريق الواحد لضمان الجاهزية الكاملة وتوفير كل عوامل الراحة للمواطنين، بما يليق بمحافظة أسيوط وأبنائها.

