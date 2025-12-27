السبت 27 ديسمبر 2025
محافظ أسيوط: تأمين شامل للجان الدائرة الثالثة في جولة الإعادة بانتخابات النواب (فيديو)

 أكد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية بالدائرة الثالثة في موعدها صباح اليوم، مع انطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي تأتي استكمالًا لإعادة الإجراءات الانتخابية التي سبق إجراؤها بالدائرة الثالثة، عقب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائجها، مشيرًا إلى أن جولة الإعادة الحالية تمثل المرحلة النهائية من العملية الانتخابية لاختيار ممثلي الدائرة وفق القواعد الدستورية والقانونية المنظمة.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لفتح اللجان من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ وخالد عبدالرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية ومسئولي شركات المرافق، حيث أشار إلى أن اللجان فتحت أبوابها في مراكز الفتح وأبنوب والبداري وساحل سليم، بالإضافة إلى قسم مدينة أسيوط الجديدة، دون رصد أي معوقات، ووفق المواعيد المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

تأمين شامل لضمان انتظام وسلامة التصويت داخل لجان أسيوط 

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن محافظة أسيوط أنهت كافة الاستعدادات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتوفير بيئة انتخابية مناسبة، لافتًا إلى أن العملية الانتخابية تجرى تحت إشراف قضائي كامل، مع تأمين شامل من مديرية الأمن لضمان انتظام وسلامة التصويت داخل جميع المقار الانتخابية.

وأضاف المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة أسيوط تعمل على مدار الساعة، مع ربطها بالغرف الفرعية بالمراكز والأحياء، والمتابعة اللحظية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للتعامل الفوري مع أي مستجدات أو شكاوى خلال فترة التصويت.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم التأكد من جاهزية المقار الانتخابية من حيث النظافة والإنارة والتهوية، وتأمين المداخل والمخارج، إلى جانب توفير مقاعد انتظار ومستلزمات الدعم اللوجستي، ومراعاة كبار السن وذوي الهمم، بما يضمن سهولة ويسر عملية الإدلاء بالأصوات.

انتخابات النواب، انطلاق جولة الإعادة في 139 لجنة بدائرة شرق أسيوط

بدء التصويت في جولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب

وفي ختام تصريحاته، دعا اللواء الدكتور هشام أبوالنصر أبناء الدائرة الثالثة إلى المشاركة الإيجابية في جولة الإعادة، مؤكدًا أن المشاركة تمثل واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا، مشددًا على التزام المحافظة الكامل بالحياد التام بين جميع المرشحين، وتقديم كل أوجه الدعم الفني واللوجستي لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تليق بمحافظة أسيوط وأبنائها.

