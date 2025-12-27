أخبار الحوادث اليوم: حبس مها الصغير شهر في سرقة اللوحات.. تأجيل محاكمة المتهمين بقضية رشوة التموين.. والقبض على دجال الدقهلية

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

حبيبها غدر بيها وهددها بالصور والفيديوهات.. الأمن يكشف ملابسات ادعاء ابتزاز إلكتروني بالبحيرة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى السيدات أنه عقب فقدانها هاتفها المحمول عثر عليه أحد الأشخاص، واستغل ما يحتويه من صور ومقاطع فيديو خاصة، وقام بنشرها على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي وابتزازها ماديًا بمحافظة البحيرة.

القبض على أكثر من 12 شخصا بتهمة تقديم رشاوي في سوهاج والفيوم والإسكندرية والبحيرة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على أكثر من 12 شخصا بتهمة ارتكاب مخالفات انتخابية وتقديم رشاوي في سوهاج والفيوم والإسكندرية.

انتخابات النواب 2025، الأجهزة الأمنية تكشف عدة محاولات للتأثير على الناخبين بالجيزة والفيوم والبحيرة

تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين الدوائر الانتخابية في عدة محافظات من ضبط عدد من المخالفين الذين حاولوا التأثير على الناخبين بطرق غير قانونية.

القبض على دجال الدقهلية المتهم في واقعة "فيديو إخراج الجن من فتاة"

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على المتهمين بواقعة مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات بممارسة أحد الأشخاص لأعمال النصب والدجل والشعوذة على مواطنين بمحافظة الدقهلية.

انتخابات النواب 2025، ضبط 3 أشخاص بتهمة محاولة توجيه الناخبين للتصويت لصالح مرشحين بالبحيرة وسوهاج

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة من ضبط عامل بمحيط الدائرة، لقيامه بحث المواطنين للتصويت لصالح أحد المرشحين.

ضبط 7 أطنان دقيق مهرب و3 ملايين جنيه حصيلة تجارة عملة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على الأسواق لضبط التجاوزات التموينية ومحاولات التأثير على الاستقرار الاقتصادي، في إطار حماية المواطنين وضبط المخالفين.

تأجيل محاكمة 214 متهمًا في قضية خلية تنظيم داعش

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 214 متهمًا في القضية رقم 11678 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية تنظيم داعش"، إلى جلسة 25 فبراير المقبل

تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة التموين لـ 22 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 18 متهما في قضية فساد وزارة التموين، والمتهمين بالاستيلاء علي مبالغ مالية تجاوزت الـ 10 ملايين جنيه إلى جلسة 22 فبراير المقبل لاستكمال إجراءات التصالح.

حبس الراقصة ليندا 6 أشهر في نشر فيديوهات خادشة

قضت محكمة استئناف الاقتصادية، بقبول استئناف الراقصة ليندا على الحكم الصادر ضدها بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقضت بتخفيف الحكم إلي 6 شهور وتأييد الغرامة.



حبس الإعلامية مها الصغير وتغريمها في قضية سرقة اللوحات

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة الإعلامية مها الصغير، على خلفية اتهامها بسرقة اللوحات بالحبس شهر وغرامة 10 آلاف جنيه.

