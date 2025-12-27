السبت 27 ديسمبر 2025
حبيبها غدر بيها وهددها بالصور والفيديوهات.. الأمن يكشف ملابسات ادعاء ابتزاز إلكتروني بالبحيرة

الأمن يكشف ملابسات ادعاء ابتزاز إلكتروني بالبحيرة
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى السيدات أنه عقب فقدانها هاتفها المحمول عثر عليه أحد الأشخاص، واستغل ما يحتويه من صور ومقاطع فيديو خاصة، وقام بنشرها على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي وابتزازها ماديًا بمحافظة البحيرة.


وبالفحص، تبين عدم ورود ثمة بلاغات رسمية في هذا الشأن، وأمكن تحديد السيدة الشاكية، ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار.

وبمواجهتها، أقرت بوجود علاقة بينها وبين أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحمص، وقيامها بإرسال صور ومقاطع فيديو خاصة بها طواعية، ثم قام المذكور لاحقًا باستغلالها ونشرها على حسابه الشخصي.

واعترفت السيدة بادعائها بتعرضها للابتزاز المادي على خلاف الحقيقة، بقصد النيل من المشكو في حقه وإنهاء تلك العلاقة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

