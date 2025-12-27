تأجيل محاكمة 214 متهمًا في قضية خلية تنظيم داعش

18 حجم الخط

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 214 متهمًا في القضية رقم 11678 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية تنظيم داعش"، إلى جلسة 25 فبراير المقبل

قضية خلية تنظيم داعش



أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين، خلال الفترة من عام 2013 وحتى 2023، تولى من الأول حتى الثامن قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم داعش، تتبنى الدعوة لاستخدام العنف والإخلال بالنظام العام وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، تحت غطاء ديني وأيديولوجي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين من التاسع وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية، مع علمهم الكامل بأهدافها، بينما تلقى المتهمون من التاسع حتى السابع والأربعين، ومن الخامس والسبعين حتى الأخير، تدريبات عسكرية لاستخدام الأسلحة وتنفيذ عمليات قتالية لخدمة أهداف التنظيم الإرهابي.

كما شملت لائحة الاتهام: تمويل الإرهاب: من السادس حتى التاسع والأربعين، بتوفير الأموال والأسلحة والمعلومات، وإعداد وتدريب على القتال: من الثامن والأربعين حتى الرابع والسبعين، والتحاق بجماعة إرهابية خارج البلاد: المتهمان الحادي والثمانون والثاني والثمانون.

جرائم قتل واختطاف: ارتكبها المتهم الأول ومن الخمسين حتى الثالث والخمسين بحق المجني عليه "نبيل. ح"، باستخدام أسلحة نارية وسرقة بالإكراه، وترويج لأفكار داعش: من الخامس والسبعين حتى السابع والسبعين، والمتهم الرابع والتسعين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.