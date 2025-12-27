السبت 27 ديسمبر 2025
حوادث

انتخابات النواب 2025، الأجهزة الأمنية تكشف عدة محاولات للتأثير على الناخبين بالجيزة والفيوم والبحيرة

أحد المتهمين
أحد المتهمين
تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين الدوائر الانتخابية في عدة محافظات من ضبط عدد من المخالفين الذين حاولوا التأثير على الناخبين بطرق غير قانونية.

 


الجيزة (المنيرة الغربية): تم ضبط 3 أشخاص لإقامة نقطة حشد للمواطنين بمحيط الدائرة، وبحوزتهم أوراق دعاية انتخابية خاصة بإحدى المرشحات وكميات كبيرة من الوجبات الغذائية، تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالحها.

الفيوم: تم تحديد وضبط أحد الأشخاص بمحيط دائرة مركز شرطة الفيوم، بعد تداوله في مقطع فيديو وهو يجمع البطاقات الشخصية للمواطنين بقصد التأثير على تصويتهم، وأقر المتهم بارتكاب الواقعة.

البحيرة (إيتاي البارود وأبو حمص): تم ضبط شخص بمحيط دائرة إيتاي البارود وبحوزته مبالغ مالية لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح مرشح معين، كما تم ضبط آخر في أبو حمص أثناء قيامه بمحاولة حث الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع، وتولت النيابات العامة التحقيق.

