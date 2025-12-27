انتخابات النواب 2025، ضبط 3 أشخاص بتهمة محاولة توجيه الناخبين للتصويت لصالح مرشحين بالبحيرة وسوهاج

18 حجم الخط

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة من ضبط عامل بمحيط الدائرة، لقيامه بحث المواطنين للتصويت لصالح أحد المرشحين.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط سيدة لحث الناخبين للتصويت لصالح أحد المرشحين في البحيرة

وفي سياق متصل، فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة من ضبط (إحدى السيدات) بمحيط الدائرة لقيامها بحث الناخبين للتصويت لصالح أحد المرشحين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط متهم بمحاولة شراء الأصوات في سوهاج

وفي إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج من ضبط أحد الأشخاص بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية، وبحوزته عدد من بطاقات الهوية الخاصة ببعض المواطنين ومبالغ مالية، وذلك تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

