السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مها الصغير تستأنف على حكم حبسها في قضية سرقة اللوحات

مها الصغير
مها الصغير
18 حجم الخط

تقدم دفاع الإعلامية مها الصغير، باستئناف على الحكم الصادر بحقها بالحبس شهر وغرامة 10 آلاف جنيه على خلفية اتهامها بسرقة اللوحات.

 

تفاصيل اتهام الإعلامية الشهيرة بـ مها الصغير  بالاعتداء

وكشفت أوراق القضية رقم 23 لسنة 2025 جنح الاقتصادية تفاصيل اتهام الإعلامية الشهيرة بـ مها الصغير  بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بعد عرضها لوحات فنية عالمية ونسبها لنفسها داخل أحد البرامج التلفزيونية.

وكشفت التحقيقات، عن أقوال مها الصغير أمام النيابة العامة، والتي أنكرت فيها الاتهامات الموجهة إليها مؤكدة أنها سلّمت فريق البرنامج الذي تم بث فيه اللوحات ذاكرة إلكترونية تحتوي على أعمالها الشخصية، وأن عرض اللوحات تم "عن طريق الخطأ"، بعد تحميلها من الإنترنت دون قصد نسبها إليها، مستطردة: "سلمت للإعداد فلاشة بأعمالي وصور اللوحات كانت عليها بالخطأ، ما كنتش أقصد إني أعرضها في البرنامج وأقول إنها خاصة بيا أو بأعمالي".


تقرير الجهاز المصري لحماية الملكية الفكرية
 

كشفت التحقيقات عن مفاجأة جاءت في تقرير الجهاز المصري لحماية الملكية الفكرية، الذي أكد أن اللوحات الست التي عُرضت تخص أربعة فنانين عالميين على قيد الحياة، هم:
-الدنماركية ليزا لاش نيلسون
-الإيطالي بيرت وفوليتي
-الفنانة كارولين ويندلين
-الفرنسي سياتي

وأشار التقرير إلى أن هذه الأعمال محمية قانونيًّا وفق اتفاقيتي برن والتريبس الدولية، مؤكدًا أن عرضها دون إذن يعد اعتداءً على الحق الأدبي للمؤلفين، خاصة بعد نسبها علنًا لشخص آخر في وسيلة إعلامية واسعة الانتشار.

وبناءً على مواد قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، رأت النيابة العامة توافر القصد الجنائي لدى المتهمة، وأمرت بقيد الواقعة جنحة ضدها مع تحديد جلسة 22 نوفمبر 2025 أمام المحكمة الاقتصادية الابتدائية، بعد أن أُخلي سبيلها لحين المحاكمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مها الصغير سرقة اللوحات النيابة العامة الإعلامية مها الصغير حماية الملكية الفكرية

الأكثر قراءة

كأس مصر، طلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية يلجآن لشوطين إضافيين

نتيجة مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات بعد مرور 60 دقيقة (صور)

أمم إفريقيا 2025، السنغال يتعادل 1-1 مع الكونغو الديمقراطية

الأهلي والمصرية للاتصالات يتعادلان 1-1 ويتجهان للأشواط الإضافية في كأس مصر

أرسنال يهزم برايتون 2-1 ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، ليفربول يتقدم على وولفرهامبتون 0/2 في الشوط الأول

أمم إفريقيا 2025، تعادل سلبي بين السنغال والكونغو الديمقراطية بالشوط الأول

مضاعفة معاش أعضاء هيئة التمريض وتيسير الصرف كل 3 أشهر

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جامع بانقوسا العريق بحلب وأسماؤه، وكيف وصل إليه أثر النبي؟

الإفتاء: يجوز الأخذ من مال الزوج دون علمه في هذه الحالة

تفسير رؤية التاج بالمنام وعلاقتها بالنجاح والتألق في الحياة المهنية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads