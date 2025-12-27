حبس الراقصة ليندا 6 أشهر في نشر فيديوهات خادشة

18 حجم الخط

قضت محكمة استئناف الاقتصادية، بقبول استئناف الراقصة ليندا على الحكم الصادر ضدها بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقضت بتخفيف الحكم إلي 6 شهور وتأييد الغرامة.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أصدرت حكمها، بمعاقبة الراقصة ليندا بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أودعت المحكمة الاقتصادية حيثيات حكمها بمعاقبة الراقصة ليندا مارتينو، بتهمة نشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءات جنسية، والتعدي على مبادئ وقيم المجتمع، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي بالحبس سنة.



وقالت المحكمة إن المتهمة اعتدت على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، وذلك من خلال قيامها ببث ونشر مقاطع مصورة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن رقصها بطريقة تؤدي إلى الإثارة والخروج عن حدود اللياقة والحشمة، وأظهرت مواطن عفتها على نحو يخالف العفة والستر.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد رصدت انتشار مقاطع فيديو لراقصة تظهر بشكل غير لائق وترتدي ملابس كاشفة وتقوم بحركات جنسية.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وأُحيل البلاغ إلى نيابة وسط القاهرة التي باشرت التحقيقات، قبل أن تحال القضية إلى المحكمة الاقتصادية تمهيدًا لمحاكمتها.

وخلال التحقيقات، أنكرت المتهمة جميع الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أنها تمارس عملها في إطار قانوني وبشكل مصرح به من الجهات المختصة.

