ضبط 7 أطنان دقيق مهرب و3 ملايين جنيه حصيلة تجارة عملة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على الأسواق لضبط التجاوزات التموينية ومحاولات التأثير على الاستقرار الاقتصادي، في إطار حماية المواطنين وضبط المخالفين.

وأسفرت الحملات التي نفذها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن عن ضبط ما يزيد على 7 أطنان دقيق (أبيض وبلدي مدعم) قبل طرحه بالسوق السوداء، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك ضمن جهود التصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ضمن خطة مستمرة لرصد المخالفات التموينية وحماية حقوق المستهلكين.

ضبط قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي

في الوقت نفسه، أسفرت الحملات  بالتعاون بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدة قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي، بلغت قيمتها المالية نحو 3 ملايين جنيه،.

وأوضحت التحريات أن تلك العمليات كانت تهدف إلى رفع أسعار العملات بشكل غير مشروع والتأثير على الاستقرار الاقتصادي، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد القومي.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية المكثفة لمكافحة جميع أشكال المخالفات الاقتصادية، وحماية المواطنين والأسواق من أي محاولات للنصب أو التلاعب بأسعار السلع والعملات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

