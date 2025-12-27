الأهلي يصل ستاد السلام استعدادا لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر

السبت 27 ديسمبر 2025
 وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ستاد السلام، استعدادا لخوض مباراة المصرية للاتصالات المرتقبة اليوم السبت في إطار منافسات مسابقة  كأس مصر.

تشكيل الأهلي لمباراة المصرية للاتصالات  

حراسة المرمى: محمد سيحا.

 الدفاع: عمر كمال، ياسين مرعي، أشرف داري، محمد شكري.

 الوسط: أحمد رضا، أحمد نبيل كوكا، محمد عبد الله.

الهجوم: جراديشار، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.


قائمة الأهلي لمباراة المصرية للاتصالات

 وشهدت قائمة الأهلي عودة لاعبي الفريق الأول، بعد خوض مباراة غزل المحلة الماضية بلاعبي فريق الشباب. 

تضم قائمة الأهلي كلّا من: محمد سيحا وحازم جمال وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رضا ونيتس جراديشار ومحمد شريف ومحمد شكري وحسين الشحات وأشرف داري ومصطفى العش وطاهر محمد طاهر وأحمد عابدين وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وإبراهيما كاظم ومحمد رأفت وإبراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي.

واختتم الفريق استعداداته أمس بعد أن خاض مرانًا قويًّا على ملعب النادي بمدينة نصر، شهد تركيزًا كبيرًا من جانب الجهاز الفني على العديد من الجوانب الخططية، في إطار الاستعداد للمباراة.

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات

 ومن المقرر أن يلتقي الأهلي  مع المصرية للاتصالات، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر،  في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم.

وخسر الأهلي أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء الماضى، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر على استاد الغزل.

