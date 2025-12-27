ناجي فرج: الذهب مرشح لتجاوز 5 آلاف دولار للأوقية مطلع 2026

18 حجم الخط

قال الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة المصوغات والمجوهرات، إن سوق الذهب يشهد طفرة غير مسبوقة، موضحًا أن عام 2025 سجل ارتفاعات قوية تُقدَّر بنحو 60%، مدفوعة بزيادة الضغوط الشرائية من جانب البنوك المركزية العالمية.

وأوضح " في تصريحات خاصة، أن التوقعات تشير إلى اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمزيد من خفض أسعار الفائدة، وهو ما ينعكس على ارتفاع السندات الأمريكية ويعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن، لافتًا إلى أن هذه العوامل قد تدفع أسعار الذهب خلال الربع الأول من عام 2026 لتجاوز مستوى 5 آلاف دولار للأوقية بسهولة.

وصول سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 7 آلاف جنيه في الربع الأول من عام 2026

وأضاف أن التقديرات تشير إلى إمكانية وصول سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 7 آلاف جنيه في الربع الأول من عام 2026، مؤكدًا أن الذهب ما زال يمتلك مساحة واسعة لتحقيق أرقام تاريخية جديدة، خاصة بعد تسجيله مؤخرًا مستوى 4500 دولار للأوقية، وهو أعلى سعر تاريخي لم يشهده المعدن من قبل.

ونصح خبير صناعة المصوغات الراغبين في الاستثمار بالشراء في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن القرار المناسب في ظل المعطيات الراهنة هو قرار الشراء، في ظل استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، والاتجاه نحو طباعة المزيد من النقد، ما يدعم موجات الارتفاع.

