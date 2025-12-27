محمد كامل وعطية الله رمضان يبهران لجنة التحكيم بمواجهات «دولة التلاوة»

18 حجم الخط

شهد برنامج «دولة التلاوة» مواجهة مميزة بين المتسابقين القارئ محمد كامل وعطية الله رمضان، حيث أبهر كلاهما لجنة التحكيم بأدائهما الصوتي وإحساسهما العميق بالقرآن الكريم، فيما وصفها بعض أعضاء اللجنة بأنها قراءة مليئة بالحب والإخلاص للقرآن.

الشيخ حسن عبد النبي: أداء متقارب وأصوات ذهبية

أكد الشيخ حسن عبدالنبي وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، أن كلا المتسابقين أفضل من بعضهما، مشيرًا إلى أن القارئ محمد كامل ثابت على أدائه، فيما أظهر عطية الله رمضان تحسنًا ملحوظًا، مضيفًا أن حنجرتهما «ذهبية» ولديهما مستقبل ممتاز وأصوات نديّة.

طه عبد الوهاب: محمد كامل يتفوق وعطية الله يواجه تحديات صوتية

وأشار الدكتور طه عبدالوهاب خبير الأصوات والمقامات، إلى أن محمد كامل أبدع وحصل على أعلى درجة عنده، بينما بدأ عطية الله رمضان بطبقة صوتية غير طبقته المعتادة، وحاول تعديل الوضع، إلا أنه أجهد صوته خلال التلاوة، وهو ما يعكس الحاجة لمزيد من التدريب على السيطرة على الصوت أثناء الضغط.

أحمد نعينع: أداء متوازن ومتميز للمتسابقين

وأكد القارئ أحمد نعينع أن كلا المتسابقين يتمتعان بأداء رائع وصوت جميل، مشيرًا إلى أن المنافسة بينهما قوية ومتقاربة جدًا، مما يعكس جودة المستويات في البرنامج.

مصطفى حسني: قراءة مليئة بالحب للقرآن

وأشاد الداعية مصطفى حسني بالمواجهة، مؤكّدًا أن قراءة المتسابقين تعكس حبًا حقيقيًا لـ القرآن، وأنه يمكن ملاحظة هذا الإحساس في صوتهما وأسلوب تلاوتهما، مما يزيد من قيمة البرنامج ويبرز مدى التزام المتسابقين بالمعايير القرآنية الأصيلة.

دولة التلاوة.. منصة لإبراز الأصوات القرآنية المتميزة

وتجسد هذه المواجهة روح برنامج «دولة التلاوة» في اكتشاف وصقل المواهب الشابة، وتعزيز مهارات الأداء الصوتي والروحي، مع متابعة دقيقة من لجنة التحكيم لضمان التميّز والاستمرار في تقديم قراءة قرآنية راقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.