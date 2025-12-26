السبت 27 ديسمبر 2025
رياضة

غيابات بالجملة تضرب الأهلي أمام المصرية للاتصالات في كأس مصر

الأهلي
الأهلي
أعلن ييس توروب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الأحمر لخوض مباراة المصرية للاتصالات المرتقبة غدا السبت في إطار منافسات مسابقة كأس مصر.

ويغيب عن الأهلي أمام المصرية للاتصالات كل من، أحمد رمضان بيكهام ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وأشرف بن شرقي بسبب الإصابة، بينما يغيب أليو ديانج ومحمد علي بن رمضان ومحمد الشناوي ومصطفى شوبير وتريزيجيه ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد السيد زيزو، لتواجدهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

قائمة الأهلي لمباراة المصرية للاتصالات

وشهدت قائمة الأهلي عودة لاعبي الفريق الأول، بعد خوض مباراة غزل المحلة الماضية بلاعبي فريق الشباب. 

جاءت قائمة الأهلي لتضم كلّا من: محمد سيحا وحازم جمال وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رضا ونيتس جراديشار ومحمد شريف ومحمد شكري وحسين الشحات وأشرف داري ومصطفى العش وطاهر محمد طاهر وأحمد عابدين وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وإبراهيما كاظم ومحمد رأفت وإبراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي.

واختتم الفريق استعداداته بعد أن خاض مرانًا قويًّا على ملعب النادي بمدينة نصر، شهد تركيزًا كبيرًا من جانب الجهاز الفني على العديد من الجوانب الخططية، في إطار الاستعداد للمباراة.

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع المصرية للاتصالات، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، يوم السبت الموافق 27 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساء.

وخسر الأهلي أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء الماضى، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر على استاد الغزل.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي واصل تدريباته أمس على ملعب النادي بمدينة نصر؛ استعدادًا لمباراة المصرية للاتصالات ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر المقرر لها مساء غدا السبت.

وعقد ييس توروب، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين خلال المران للحديث عن الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

اشتمل مران الفريق على جزء بدني ثم تقسيمة بالكرة، حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الخططية الخاصة بمباراة الاتصالات.

فيما واصل كريم فؤاد وأحمد عبدالقادر تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص بهما لتجهيزهما للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

  1. فاركو - 6 نقاط
  2. إنبي - 6 نقاط
  3. طلائع الجيش - 3 نقاط
  4. غزل المحلة - 3 نقاط
  5. الأهلي - 3 نقاط
  6. المقاولون العرب - بدون نقاط
  7. سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

