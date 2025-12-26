أرقام قياسية لـ منتخب مصر بعد الفوز على جنوب إفريقيا والتأهل لدور الـ16 بكأس أمم إفريقيا.. صلاح يتفوق على أحمد حسن ويعادل رقم مدرب المنتخب الوطني.. وهذا ما ينتظر الفراعنة في دور الـ 16

18 حجم الخط

حسم منتخب مصر تأهله رسميا إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد تحقيق فوز ثمين على منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

منتخب مصر يحسم تأهله لدور الـ16

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق النجم محمد صلاح، قائد منتخب مصر، من ركلة جزاء في الشوط الأول، ليقود الفراعنة إلى انتصار مهم رفع رصيدهم إلى 6 نقاط، متصدرين مجموعتهم بالعلامة الكاملة، قبل خوض الجولة الأخيرة أمام منتخب أنجولا، وهو ما ضمن التأهل المبكر إلى الأدوار الإقصائية.

وشهدت المباراة ندية كبيرة بين المنتخبين، حيث دخل منتخب مصر اللقاء بطموح حسم التأهل مبكرا، بينما حاول منتخب جنوب أفريقيا حسم التأهل هو الآخر لكنه سقط أمام الفراعنة بهدف.

ونجح منتخب مصر في فرض سيطرته نسبيا، خاصة في الشوط الأول، حتى تمكن محمد صلاح من افتتاح التسجيل بعد حصوله على ركلة جزاء، إثر تعرضه لضربة قوية على الوجه من أحد مدافعي منتخب “البافانا بافانا”.

وبهذا الفوز، أصبح منتخب مصر أول المنتخبات التي تضمن التأهل رسميا إلى دور الـ16 من النسخة الحالية للبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على جنوب إفريقيا

فوز منتخب مصر رفع رصيده إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة الثانية محققا العلامة الكاملة، بينما توقف رصيد جنوب أفريقيا عند 3 نقاط في المركز الثاني وأنجولا ثالثا بنقطة وزيمبابوي رابعة بنقطة أيضا .

أرقام قياسية لمنتخب مصر

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 18 مشاركة في الأدوار الإقصائية عبر تاريخ مشاركاته في كأس الأمم الأفريقية، ليواصل ترسيخ مكانته كأكثر المنتخبات نجاحا في البطولة.

ووصل عدد انتصارات المنتخب المصري في تاريخ أمم أفريقيا إلى 62 فوزا، ليعزز رقمه القياسي كأكثر منتخب تحقيقا للانتصارات في تاريخ المسابقة.

محمد صلاح يتفوق علي أحمد حسن ويعادل مدرب منتخب مصر

وحمل هدف صلاح أبعادا تاريخية لقائد المنتخب الوطني، إذ رفع رصيده إلى 65 هدف دولي بقميص منتخب مصر، ليعزز مكانته ضمن قائمة الهدافين التاريخيين للفراعنة.

كما أصبح هذا الهدف هو التاسع لصلاح في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية، متجاوزا رقم أحمد حسن في قائمة هدافي مصر بالبطولة القارية.

ولم تتوقف إنجازات قائد المنتخب عند هذا الحد، حيث عادل محمد صلاح رقم حسام حسن، المدير الفني الحالي للمنتخب، في عدد المباريات التي خاضها في كأس الأمم الأفريقية، بعدما وصل إلى المباراة رقم 21، ليتواجد الثنائي في المركز الخامس بقائمة أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ البطولة.

منافس مصر في دور الـ 16

ومن المقرر أن يختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات بمواجهة منتخب أنجولا، في مباراة تحصيل حاصل من حيث التأهل، لكنها تظل مهمة للتأهل بالعلامة الكاملة، ومنح الجهاز الفني فرصة لتجربة بعض العناصر، وتجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

وفي دور الـ16، ينتظر منتخب مصر مواجهة أحد المنتخبات التي تحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة، وهي مواجهة تبدو في المتناول نظريًا، لكن الجهاز الفني يدرك جيدًا صعوبة الحسابات في الأدوار الإقصائية، حيث لا مجال للتعويض.

وتقام مباراة دور الـ16 يوم 5 يناير المقبل، في تمام الساعة السادسة مساء، على ملعب أكادير، في مواجهة يتطلع خلالها المنتخب المصري لمواصلة عروضه القوية، والاقتراب خطوة جديدة نحو استعادة اللقب القاري، وإضافة بطولة جديدة إلى سجل إنجازاته التاريخية في القارة السمراء.

