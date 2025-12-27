السبت 27 ديسمبر 2025
دين ودنيا

مواجهة قرآنية ثنائية مميزة في «دولة التلاوة» بين عبد الله وعطية الله

مواجهة قرآنية ثنائية مميزة «دولة التلاوة»بين عبد الله وعطية
شهد برنامج «دولة التلاوة» مواجهة قرآنية ثنائية بين المتسابقين القارئ عبد الله عبد الموجود وعطية الله رمضان، وسط أداء متقن ومليء بالإحساس القرآني، حيث أظهرت المنافسة قدرة المتسابقين على الصمود والتفوق رغم تحديات الإجهاد الصوتي، وأثنى أعضاء لجنة التحكيم على موهبتهما وإمكاناتهما الواعدة.

طه عبد الوهاب: قراءة موفقة رغم الإجهاد

أوضح الدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، أن عبد الله عبد الموجود واجه قلقه هذه المرة بسبب إجهاده، لكنه استجمع قواه وفاجأ اللجنة بتلاوة موفقة ومتميزة، فيما استخدم عطية الله رمضان ذكاءه الفني محاولًا تقديم مقام النهاوند، لكنه شعر ببعض الإجهاد الصوتي رغم مقامات هائلة أضافها للتلاوة.

الشيخ حسن عبد النبي: تحسن ملحوظ مع بعض الملاحظات الفنية

قال الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، إن عطية الله رمضان لا يزال يعاني من بعض القطع في التلاوة ويحتاج لوصل الكلمات بشكل متصل، بينما لدى عبد الله عبد الموجود سكتة بسيطة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الأداء العام لكليهما ممتاز وأنهما «أفضل من بعضهما».

أحمد نعينع: ثبات الأداء مع بعض الملاحظات على المقامات

وأشار القارئ الدكتور أحمد نعينع إلى أن المتسابقين أظهرا ثباتًا في الأداء، إلا أن عبد الله عبد الموجود ما زال بحاجة لتطوير بعض الجوانب، فيما يحتاج عطية الله رمضان للتخلص من التقطيع في التلاوة، مع الانتباه لبعض النقلة الطفيفة في المقامات، مؤكدًا أن المستوى العام لكليهما جيد ومشجع.

أسامة الأزهري: تقدير وفرح بمستوى المتسابقين

وجّه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، التحية والتهنئة للمتسابقين، واصفًا قراءتهما بأنها تنافس نبيل ورفيع القدر، مشيرًا إلى أن كلاهما يمثل «شموسًا ساطعة» في سماء دولة التلاوة، ويعكس روح المنافسة القرآنية الراقية التي يحرص البرنامج على إبرازها.

دولة التلاوة.. منصة لإبراز المواهب القرآنية النادرة

وتجسد هذه المواجهة روح برنامج «دولة التلاوة» في صقل المواهب القرآنية، ورفع مستوى الأداء الصوتي والروحي، مع متابعة دقيقة من لجنة التحكيم لضمان استمرار تقديم قراءة قرآنية متقنة وراقية.

