الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
رياضة

بعد أقل من موسم مع الفريق، مصطفى العش يرتدي شارة قيادة الأهلي أمام غزل المحلة

مصطفي العش
مصطفي العش
شهدت مباراة الأهلي أمام غزل المحلة، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، ارتداء مصطفى العش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شارة قيادة الفريق عقب خروج حسين الشحات من أرض الملعب.

وجاء ارتداء العش لشارة قيادة الأهلي بعد أقل من سنة واحدة على انضمامه إلى صفوف القلعة الحمراء.

وكان مصطفى العش قد انتقل إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من نادي زد على سبيل الإعارة، قبل يتعاقد معه الأهلي بشكل نهائي مع مطلع الموسم الجاري

تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة 

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: إبراهيم الأسيوطي ومصطفى العش وأحمد عابدين ومهند الشامي.

خط الوسط: إبراهيما كاظم وإبراهيم عادل وحسين الشحات وعمر معوض ومحمد رأفت.

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: حازم جمال وهشام مصطفى ومحمد زعلوك وياسين عاطف وبلال عطية ومحمد عاطف وإياد مدحت وحمزة الدجوي وعمر العدوي.

مباراة الأهلي وغزل المحلة 

ويدخل الأهلي المباراة متطلعًا لمواصلة  انتصاراته بعد فوزه في الجولة الثانية على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف.

كما قرر الجهاز الفني للأهلي الاعتماد خلال مباراة غزل المحلة على لاعبي فريق الشباب مع وجود بعض عناصر الفريق الأول مثل حسين الشحات ومصطفى العشق، في خطوة يهدف منها ييس توروب مدرب الأهلي لتجهيز اللاعبين الشباب وإعطائهم فرصة أكبر للظهور والمشاركة على أرض الملعب.

في المقابل، يبحث فريق غزل المحلة عن تحقيق فوزه الأول في المجموعة بعد خسارته في الجولتين الأولى والثانية، حيث يدخل المباراة متسلحًا بعامل الجمهور والأرض.

 

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

1- فاركو - 6 نقاط

2- طلائع الجيش - 3 نقاط 

3- إنبي - 3 نقاط 

4- الأهلي - 3 نقاط 

5- المقاولون العرب - بدون نقاط 

6- غزل المحلة - بدون نقاط 

7- سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط  

الأهلي غزل المحلة كأس عاصمة مصر حسين الشحات النادي الأهلي

