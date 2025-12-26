الجمعة 26 ديسمبر 2025
رياضة

سيدات طائرة الأهلي يفوز على سبورتنج في المباراة الأولى بدوري المرتبط

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي الفوز على سبورتنج بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى في دوري المرتبط بأولى مباريات الفريق بالدورة المجمعة لتحديد البطل.

مباراة الأهلي وسبورتنج

قدم «سيدات طائرة الأهلي» أداءً قويًّا على مدار المباراة، والتي استهلها بالتقدم في الشوط الأول بنتيجة 25-20، وواصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-13، وحسم الأهلي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-22.

وفي منافسات المرتبط فاز فريق الأهلي تحت 15 عامًا على سبورتنج بنتيجة 3-2، بعد مباراة قوية ومثيرة بين الفريقين. ومن المقرر أن يواجه «سيدات طائرة الأهلي» نظيره المقاولون العرب غدًا في المباراة الثانية من الدورة المجمعة لتحديد بطل دوري المرتبط.

الأهلي يفوز على أصحاب الجياد 

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي الفوز على أصحاب الجياد بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن إياب ربع نهائي بطولة دوري المرتبط.

وأقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم فريق «سيدات طائرة الأهلي» عرضًا قويًّا، ونجح في تحقيق فوز مستحق وحسم تأهله للدورة المجمعة النهائية لبطولة دوري المرتبط. 

تقدم الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-15، وواصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-12، وحسم الفريق الشوط الثالث بنتيجة 25-10 ويؤكد فوزه بالمباراة. 

وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد فاز على أصحاب الجياد في مباراة الذهاب بنفس نتيجة مباراة العودة، ليؤكد جدارته في التأهل إلى الدورة المجمعة النهائية للبطولة.

