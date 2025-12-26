التشكيل الرسمي لمباراة المغرب ومالي في كأس الأمم الأفريقية

18 حجم الخط

أعلن منتخب المغرب ونظيره منتخب مالي تشكيلهما للمباراة المرتقبة المقرر أن تجمع بينهما، مساء اليوم في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

تشكيل المغرب أمام مالي

وأعلن وليد الركراكي مدرب الغرب عن تشكيل أسود أطلس لمواجهة مالي، والذي جاء كالتالي:

تشكيل مالي أمام المغرب

كما أعلن مدرب منتخب مالي عن تشكيل فريقه لمواجهة المغرب والذي جاء مكون من:

المغرب ضد مالي

ويدخل المنتخبان المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز في الجولة الأولى، حيث يسعى كل طرف لمواصلة الانطلاقة القوية وتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور التالي مبكرًا.



المنتخب المغربي يتطلع لاستثمار عاملي الأرض والجمهور، ومواصلة عروضه القوية في البطولة، معتمدًا على الانسجام الجماعي والانضباط التكتيكي، في ظل طموح واضح لحسم بطاقة التأهل مبكرًا.



في المقابل، يأمل منتخب مالي في تأكيد قدرته على المنافسة، وتقديم مباراة قوية أمام أحد أبرز المرشحين، مستندًا إلى قوته البدنية وسرعته في التحولات الهجومية.

موعد مباراة المغرب ومالي

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة تُعد اختبارًا حقيقيًّا لطموحات الفريقين، حيث إن الفوز سيمنح صاحبه أفضلية كبيرة في سباق التأهل، ويقربه خطوة إضافية من صدارة المجموعة الأولى.

