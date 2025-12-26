وزير الشباب والرياضة يتواصل هاتفيا مع المنتخب بعد الفوز علي جنوب إفريقيا

18 حجم الخط

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال اتصال هاتفي بالمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، ثقته الكاملة في قدرات لاعبي المنتخب والجهاز الفني، مشيدًا بالأداء القوي الذي تُوّج بفوز المنتخب الوطني على منتخب جنوب أفريقيا وتصدره للمجموعة بـ ٦ نقاط، وصعوده لدور الـ ١٦، مؤكدًا أن منتخب مصر قادر دائمًا على إسعاد الجماهير وتحقيق الإنجازات.

وزير الشباب والرياضة يتواصل مع منتخب مصر

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن ما شهده اليوم من نجاح كبير لفعاليات ماراثون زايد الخيري، بالتزامن مع فوز منتخب مصر، يعكس حالة إيجابية تعيشها الرياضة المصرية، ويؤكد أن روح العزيمة والإصرار والعمل الجماعي أصبحت سمة واضحة لدى الشباب المصري في مختلف المحافل الرياضية والمجتمعية.

و قال الدكتور أشرف صبحي إلى أن مشاركة نحو 60 ألف مشارك في ماراثون زايد الخيري تمثل نموذجًا حقيقيًا لقوة الإرادة وروح التحدي، وهي ذات الروح التي ظهر بها لاعبو المنتخب داخل الملعب، ونجحوا من خلالها في تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية.

وأكد وزير الرياضة أن هذه النجاحات تعكس رؤية الدولة في الاستثمار في الشباب، ودعمهم في مختلف المجالات، سواء من خلال المنتخبات الوطنية أو الفعاليات الرياضية والمجتمعية الكبرى، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الإنجازات التي تعزز مكانة الرياضة المصرية محليًا ودوليًا.

