أخبار الرياضة اليوم، المنتخب الوطني يفوز علي جنوب إفريقيا ويتأهل لدور الـ16 في أمم إفريقيا، قائمة الأهلي لمباراة المصرية للاتصالات في كأس مصر، وجه جديد في مران الزمالك استعدادا لمواجهة بلدية المحلة

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كأس الأمم الإفريقية 2025، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لاداء لاعبي منتخب مصر لصلاة الظهر، بالشورت، وهو ما نال انتقادات عديدة ضد لاعبي منتخبنا.

حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي التواجد في ستاد ادرار، لدعم مؤازرة منتخب مصر خلال مباراته أمام جنوب إفريقيا، المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة في المغرب.

سجل محمد صلاح هدف التقدم لـ منتخب مصر في مرمى جنوب أفريقيا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة أمم افريقيا 2025



حسم منتخب مصر تأهله إلي دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بعد الفوز علي نظيره منتخب جنوب إفريقيا،بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تقام فعالياتها في المغرب.

حسم منتخب مصر تأهله إلي دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، بعد الفوز على نظيره منتخب جنوب إفريقيا، بهدف نظيف في الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري أحد المنتخبات التي تحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة، وذلك في إطار منافسات دور الـ16، وهو ما قد يكون في متناول المنتخب الوطني.



شهدت انتخابات نادي النصر، اليوم، عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة عملية التصويت، وذلك بعد انتهاء اليوم الانتخابي دون الوصول للعدد المطلوب من أعضاء الجمعية العمومية.

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، بتصعيد علي عبد المجيد مدافع فريق الشباب مواليد 2006، للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم الجمعة، التي أقيمت على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة بلدية المحلة المقبلة في بطولة كأس مصر.



أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال اتصال هاتفي بالمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، ثقته الكاملة في قدرات لاعبي المنتخب والجهاز الفني، مشيدًا بالأداء القوي الذي تُوّج بفوز المنتخب الوطني على منتخب جنوب أفريقيا وتصدره للمجموعة بـ ٦ نقاط، وصعوده لدور الـ ١٦، مؤكدًا أن منتخب مصر قادر دائمًا على إسعاد الجماهير وتحقيق الإنجازات.

حضر النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد مباراة منتخب المغرب ونظيره منتخب مالي مساء اليوم في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 مرتديا قميص صديقه أشرف حكيمي قائد المغرب وزميله السابق في باريس سان جيرمان.



أعلن ييس توروب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الأحمر لخوض مباراة المصرية للاتصالات المرتقبة غدا السبت في إطار منافسات مسابقة كأس مصر.

نفى المنسق الإعلامي لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم محمد مراد، صحة ما جاء على لسان البلجيكي هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، بشأن زعمه أن محمد صلاح أبلغه بعد المباراة أنه تفاجأ باحتساب ضربة جزاء لصالحه ضد مدافع جنوب إفريقيا، والتي أحرز منها صلاح هدف الفوز الوحيد للفراعنة في شباك البافانا بافانا

