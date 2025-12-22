نابولي يتوج بكأس السوبر الإيطالي بعد الفوز على بولونيا بثنائية

18 حجم الخط

نهائي السوبر الإيطالي، توج فريق نابولي ببطولة كأس السوبر الإيطالي بعد الفوز نظيره بولونيا، بهدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب الأول بارك، مساء اليوم الاثنين في النهائي.

وسجل نيريس هدف التقدم لفريق نابولي في الدقيقة 39، واضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 57.

تشكيل نابولي ضد بولونيا



تشكيل بولونيا ضد نابولي

الطريق إلي نهائي السوبر الإيطالي

ووصل نابولي، إلى المباراة النهائية بعدما أقصى نظيره ميلان من الدور نصف النهائي بفوز مستحق بثنائية نظيفة.

أما بولونيا فوصل لهذه المرحلة بعد التغلب على إنتر، في الدور قبل النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وبهذه النتيجة حقق نابولي ثالث بطولاته في كأس السوبر الإيطالية بعدما حقق نسختي 1990 و2014، بينما لم يسبق لبولونيا تحقيق البطولة، إذ يشارك فيها للمرة الأولى بتاريخه.

وقال أنطونيو كونتي مدرب نابولي، في تصريحاته قبل المباراة: "معظم اللاعبين في حالة بدنية جيدة، علينا أن نتذكّر تاريخنا المشرّف والمسار الذي أوصلنا إلى هنا. نحن فريق كبير تُوّج بلقب الدوري العام الماضي، وبدأنا الموسم الحالي بشكل ممتاز، وما زلنا في صدارة الدوري وننافس على اللقب، علمًا أن الفريقين يطمحان للفوز بهذه المباراة".

أما فينتشنزو إيتاليانو مدرب بولونيا، فأكد أن "اللاعبين يخوضون المباراة بشغف كبير، من أجل النادي وجمهورهم الوفي"، مضيفًا: "نثمن ونعتز بدعم أسطورة كرة القدم الإيطالية روبرتو باجيو لنا خلال مسيرتنا الحالية".

