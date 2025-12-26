جزر القمر تتعادل مع زامبيا سلبيا في كأس الأمم الأفريقية 2025

18 حجم الخط

أنتهت مباراة جزر القمر وزامبيا بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وسجل منتخب جزر القمر هدف في الدقيقة 20 عن طريق ماوليدا، قبل ان يتم الغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو.

تشكيل جزر القمر أمام زامبيا

الحارس: يانيك باندور

الدفاع: عبد الحكيم عبد الله – كينان تويبيبو – أحمد صويلحي – إسماعيل بورا

الوسط: سعيد باكاري – ياسين برهان – زايدو يوسف – مزيان ماوليدا

الهجوم: يوسف مشنجاما – رفيقي سعيد

تشكيل زامبيا أمام جزر القمر

الحارس: ويلارد موازانا

الدفاع: لوبامبو موسوندا – دومينيك شاندا – بينسون ساكالا – ماتيوس باندا

الوسط: أوين تيمبو – فاشون ساكالا – ديفيد سيموكوندا – لاميك باندا

الهجوم: باتسون داكا – كينجس كانجوا

جزر القمر وزامبيا

وكان منتخب جزر القمر قد خسر في الجولة الأولى بهدفين دون رد، فيما تلقى منتخب زامبيا هزيمة بهدف واحد أمام مالي.

ترتيب المجموعة الأولى بعد تعادل جزر القمر وزامبيا

المغرب: 3 نقاط

زامبيا: نقطتين

مالي: نقطة

جزر القمر: نقطة

