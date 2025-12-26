الجمعة 26 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جزر القمر تتعادل مع زامبيا سلبيا في كأس الأمم الأفريقية 2025

جزر القمر وزامبيا
جزر القمر وزامبيا
18 حجم الخط

 أنتهت مباراة جزر القمر وزامبيا بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع  بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025

وسجل منتخب جزر القمر هدف في الدقيقة 20 عن طريق ماوليدا، قبل ان يتم الغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو. 

تشكيل جزر القمر أمام زامبيا 

الحارس: يانيك باندور

الدفاع: عبد الحكيم عبد الله – كينان تويبيبو – أحمد صويلحي – إسماعيل بورا

الوسط: سعيد باكاري – ياسين برهان – زايدو يوسف – مزيان ماوليدا

الهجوم: يوسف مشنجاما – رفيقي سعيد

تشكيل زامبيا أمام جزر القمر 

الحارس: ويلارد موازانا

الدفاع: لوبامبو موسوندا – دومينيك شاندا – بينسون ساكالا – ماتيوس باندا

الوسط: أوين تيمبو – فاشون ساكالا – ديفيد سيموكوندا – لاميك باندا

الهجوم: باتسون داكا – كينجس كانجوا

جزر القمر وزامبيا 

وكان منتخب جزر القمر قد خسر في الجولة الأولى بهدفين دون رد، فيما تلقى منتخب زامبيا هزيمة بهدف واحد أمام مالي.

ترتيب المجموعة الأولى بعد تعادل جزر القمر وزامبيا 

المغرب: 3 نقاط

زامبيا: نقطتين 

مالي: نقطة 

جزر القمر: نقطة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جزر القمر زامبيا كاس الأمم الإفريقية كأس الأمم الأفريقية 2025 جزر القمر أمام زامبيا جزر القمر و زامبيا

مواد متعلقة

التشكيل الرسمي لمباراة المغرب ومالي في كأس الأمم الأفريقية

توروب يعلن قائمة الأهلي لمباراة المصرية للاتصالات في كأس مصر

تعرف على مهاجم الأهلي أمام المصرية للاتصالات في كأس مصر

مصطفي شوبير يوجه رسالة للشناوي بعد تألقه أمام جنوب إفريقيا

كأس الأمم الإفريقية، شوط أول سلبي بين جزر القمر وزامبيا

امام عاشور: لعبي بمركز الظهير الأيمن ليس غريبا، ودعم زملائي صنع الفارق

الشناوي: نلعب كل مباراة بروح النهائي وهدفنا التتويج باللقب

فرحة كبيرة للجماهير المصرية بعد الفوز على جنوب إفريقيا والتأهل للدور الـ 16 (فيديو)

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا بعد مرور 75 دقيقة (صور)

كأس الأمم الإفريقية، شوط أول سلبي بين جزر القمر وزامبيا

منافسة بين 4 عمالقة، بدء الحلقة 13 من “دولة التلاوة” (بث مباشر)

دعاء آخر جمعة لعام 2025.. ردده

محمد الشناوي أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

جزر القمر تتعادل مع زامبيا سلبيا في كأس الأمم الأفريقية 2025

التشكيل الرسمي لمباراة المغرب ومالي في كأس الأمم الأفريقية

تألق ماهر الشناوي ومحمد حسن في المواجهة بـ" دولة التلاوة "( فيديو)

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

شروط إصدار البطاقات الائتمانية في بنك CIB

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء آخر جمعة لعام 2025.. ردده

تفسير حلم الخطوبة في منام العزباء وعلاقته بتحقيق مكانة مرموقة

مواجهة قوية بين أبو العلا ومحمد ماهر في دولة التلاوة، واللجنة: الاتنين أفضل من بعض (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads