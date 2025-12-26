أخبار مصر اليوم:  رسالة عاجلة من الأزهر بعد اقتحام 2500 مستوطن للأقصى.. قرار وزاري بتحديد أعمال يجوز فيها تشغيل العامل 10ساعات يوميا..التعليم تكشف حقيقة الاعتداء على طالب بمدرسة للتربية السمعية

18 حجم الخط

شيخ الأزهر يوجه نداءً عالميًّا للتضامن مع أبرياء غزة وإنقاذهم من الظروف المناخية القاسية

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نداءً عالميًّا باللغتين العربية والإنجليزية، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، دعا فيه إلى التضامن العاجل مع أبرياء غزة، الذين يواجهون ظروفًا مناخية بالغة القسوة، تتزامن مع استمرار العدوان والانتهاكات الصهيونية المتكررة.

أعلن وزير العمل محمد جبران عن صدور القرار الوزاري رقم (290) لسنة 2025، بشأن تحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها التي يجوز فيها تنظيم تواجد العامل بالمنشأة بما يزيد على عشر ساعات، على ألا يتجاوز اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد، وذلك بما يحقق التوازن بين متطلبات التشغيل وظروف بعض الأنشطة الخاصة، وضمان حقوق العاملين، وترسيخ معايير العمل اللائق داخل سوق العمل المصري.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا توضيحيًا مهمًا ردًا على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن واقعة تعدٍ على طالبة داخل إحدى مدارس التربية السمعية للصم وضعاف السمع.

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، أولى الرحلات الجوية العارضة التابعة لـ الخطوط الجوية الأذربيجانية برقم J25042 والقادمة من مطار حيدر علييف الدولي بأذربيجان.

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، استوديو جامعة بورسعيد بكلية التربية النوعية، بعد تطويره وفق أحدث المواصفات الفنية، بتكلفة تصل لنحو 21 مليون جنيه.

أدان الأزهر الشريف بأشدِّ العبارات التفجير الإرهابي الغادر الذي استهدف بيتًا من بيوت الله في محافظة حمص بالجمهورية العربية السورية، أثناء إقامة صلاة الجمعة، وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين الأبرياء.

شهد عام 2025م نشاطًا تدريبيًا مكثفًا لمركز التدريب بـ دار الإفتاء المصرية، وذلك في إطار رسالته العلمية والمجتمعية الهادفة إلى إعداد كوادر مؤهلة علميًا وفكريًا، قادرة على نشر الوعي الديني الرشيد والتعامل المنهجي مع القضايا المعاصرة، بما يعزز الدور العالمي لدار الإفتاء المصرية كمؤسسة مرجعية في مجال الإفتاء والتدريب الشرعي وفق المنهج الأزهري المنضبط.

أوضح مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك خلال "عيد الأنوار" العبري (الحانوكاه) لهذا العام سجلت قفزة نوعية في الأعداد، حيث اقتحم المسجد 2433 مستوطنًا، وهو ما يمثل زيادة قدرها 10% مقارنة بإحصائيات العام الماضي لنفس المناسبة.

