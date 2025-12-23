الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
وزير التعليم: أنهينا أكبر عجز في تاريخ المعلمين وحوافز جديدة لتحسين أوضاعهم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة نجحت في القضاء على عجز المعلمين في المدارس، والذي كان قد بلغ نحو 469 ألف معلم، من خلال حزمة من الحلول الفنية المدروسة التي ضمنت استقرار العملية التعليمية دون تحميل المعلمين أعباء إضافية.
 

وأوضح وزير التربية والتعليم في تصريحات تليفزيونية مع الاعلامية لميس الحديدي أن هذه الحلول شملت مد فترة العام الدراسي، وزيادة عدد الأسابيع الدراسية، وتنظيم النصاب الأسبوعي للمعلمين، إلى جانب الاستعانة بأكثر من 160 ألف معلم حصة، مؤكدًا أنه لا توجد مدرسة واحدة في مصر تعاني من عجز في معلمي المواد الأساسية.
 

وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة منحت مديري المدارس صلاحيات أوسع لاختيار معلمي الحصة لسد أي احتياج طارئ داخل المدارس، بما يحقق مرونة وسرعة في التعامل مع أي نقص مفاجئ.

 وأكد أن مستحقات معلمي الحصة يتم صرفها بانتظام، مع الإقرار بوجود تأخيرات محدودة في بعض الإدارات التعليمية لأسباب إدارية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تلافي هذه المشكلات لضمان انتظام الصرف خلال الفترة المقبلة.
 

تطوير قدرات المعلمين ورفع جودة الأداء داخل المدارس

وفي إطار تطوير قدرات المعلمين ورفع جودة الأداء داخل المدارس، أوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على عدة محاور متوازية، في مقدمتها دور وحدة الجودة والقياس التي تتابع أداء المعلمين والمدارس بشكل مستمر، إلى جانب وحدة المتابعة المركزية التي تنفذ زيارات ميدانية دورية لكافة المدارس، مؤكدًا أن قيادات الوزارة متواجدة بصفة دائمة داخل الميدان.
 

وأضاف عبد اللطيف أن الوزارة أطلقت ورش تدريب موسعة للمعلمين على المناهج المطورة، بالتعاون مع الهيئات الدولية، وعلى رأسها منظمة اليونيسف، فضلًا عن الدور المحوري للأكاديمية المهنية للمعلمين، مشددًا على أن «معلمي مصر على أعلى مستوى فنيًا وتقنيًا».
 

وفيما يخص التقييمات الأسبوعية للطلاب، أكد وزير التربية والتعليم أنها لا تستغرق أكثر من نصف ساعة أو حصة واحدة أسبوعيًا للمادة من إجمالي 8 حصص، بما لا يمثل أي عبء إضافي على المعلمين أو سير العملية التعليمية.
 

وعن تحسين الأوضاع المادية للمعلمين، أوضح عبد اللطيف أن حافز التدريس بقيمة 1000 جنيه يتم صرفه لكل المعلمين القائمين على التدريس داخل الفصول، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا، بالتنسيق مع وزارة المالية، على إجراءات خاصة لتحسين أوضاع الأخصائيين خلال الفترة المقبلة.
 

وأكد وزير التربية والتعليم أن جميع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن التركيز على تحسين المستوى المعيشي والاجتماعي لمعلمي مصر، مشيرًا إلى وجود تنسيق دائم مع وزارة المالية بشأن زيادة نسبة الإنفاق على التعليم في الموازنة العامة للدولة.
 

وأشار عبد اللطيف إلى أن هناك اهتمامًا بالغًا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بملف التعليم، إلى جانب دعم واضح من مختلف الوزارات، بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية بشكل شامل.
 

واختتم وزير التربية والتعليم تصريحاته بالتأكيد على أن المعلمين يؤدون دورًا وطنيًا محوريًا في بناء مستقبل الوطن، مشددًا على أن الرقابة داخل المنظومة التعليمية تهدف إلى الدعم والتطوير وليس اصطياد الأخطاء، قائلًا: «أي تغيير يواجه مقاومة، ونحن نعمل بما سنُسأل عنه يوم القيامة».

