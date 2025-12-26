الجمعة 26 ديسمبر 2025
أخبار مصر

وزير التعليم العالي يفتتح استوديو جامعة بورسعيد بتكلفة 21 مليون جنيه

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي
 افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، استوديو جامعة بورسعيد  بكلية التربية النوعية، بعد تطويره وفق أحدث المواصفات الفنية، بتكلفة تصل لنحو 21 مليون جنيه.

ورافقه اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، الدكتور أحمد الروبي عميد كلية التربية النوعية بجامعة بورسعيد، ولفيف من قيادات الوزارة والمحافظة والجامعة والكلية.

وخلال الزيارة لـ جامعة بور سعيد، اطلع الوزير على محتوى الاستوديو الذي يتكون من غرفة التحكم (Control Room) وهي مزودة بأحدث أجهزة التحكم في الصوت والكاميرات والإضاءة، وكذلك المنصة الرئيسية (Plateau) وتحتوي على 3 كاميرات بجودة 4K، ومسارات إضاءة، وخلفية كروما، ولوحة بيضاء، وشاشة كبيرة،  سوفت بوكس، ورينج لايت، بالإضافة إلى غرفة التعليق الصوتي (Voice Over Room) وهي مجهزة بميكروفونات متقدمة وفلاتر صوت احترافية

وثمن الدكتور أيمن عاشور الدور الهام الذي تقوم به جامعة بورسعيد بما تمتلكه من كوادر وخبرات علمية متميزة في كافة التخصصات، لخدمة المنظومة التعليمية والصحية والبحثية، مشيرًا إلى أهمية افتتاح الاستديوهات التي تمثل عنصرًا محوريًا في بناء شخصية الإعلامي المحترف، إذ توفر بيئة تعليمية تفاعلية تحاكي الواقع المهني.

وأضاف الوزير أن الاستوديوهات تتيح للطلاب فرصًا عملية لاكتساب الخبرات في مجالات الإخراج، والتقديم، والمونتاج، وصناعة المحتوى الرقمي، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل بثقة وكفاءة.

ومن جانبه، أكد اللواء محب حبشي أن تنفيذ هذه المشروعات يعكس حرص الدولة على دعم وتطوير المشروعات التعليمية بـ جامعة بورسعيد، مشيدًا بجهود الجامعة في توفير جميع الاحتياجات الفنية الحديثة، والتدريب على أحدث المستجدات التي تسهم في الارتقاء بمهارات الكوادر البشرية والتطوير المستمر في الخدمات التعليمية المُقدمة من أجل الارتقاء بمستوى الخريجين.

منصة متكاملة للطلاب والكوادر الأكاديمية

وأكد الدكتور شريف صالح حرص جامعة بورسعيد على تزويد الاستديو بأحدث المعدات، حيث يُمثل الاستوديو منصة متكاملة للطلاب والكوادر الأكاديمية في كلية التربية النوعية، ويتيح إنتاج محتوى صوتي ومرئي عالي الجودة يتناسب مع برامج التربية النوعية والإعلام التعليمي، مشيرًا إلى أن أهمية التركيز على تدريب معلمي المستقبل في مجالات التربية الخاصة والتعليم الرقمي، والاستفادة من الاستوديو في إعداد فيديوهات تعليمية، ومحتوى تفاعلي يدعم المقررات مثل "تصميم المناهج الرقمية".

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم إجراء حوار تليفزيوني مع السادة الضيوف أجرته خريجة قسم الإعلام التربوي بسنت طارق، حيث اشتمل الحوار على عرض استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك أوجه التعاون بين محافظة بورسعيد والجامعة، واستعراض أبرز إنجازات جامعة بورسعيد، وفي مقدمتها مشروع إنجاز.

المنتجات الفنية من مشغولات الجلد الطبيعي والخزف

 وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير تفقد أيضًا المعارض التخصصية لقسم التربية الفنية والذي ضم العديد من المنتجات الفنية من مشغولات الجلد الطبيعي والخزف والمشغولات المعدنية والخرز والحلى والديكوباج، بالإضافة لمعرض قسم الاقتصاد المنزلي والذي اشتمل على العديد من الملابس والمنتجات اليدوية من إنتاج طلاب القسم.

 

جامعة بورسعيد التعليم العالي والبحث العلمي كليه التربية النوعية أيمن عاشور الإعلام التعليمي

