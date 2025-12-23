وزارة العمل تواصل تسهيل الإجراءات للمستثمرين لتوفيق أوضاع العمالة الأجنبية

18 حجم الخط

استقبل وزير العمل محمد جبران، بمكتبه، وفدًا من إدارة شركة بناء الطاقة الصينية «باور تشاينا» العاملة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار متابعة تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وحرص الوزارة على تصحيح الأوضاع القانونية داخل مواقع العمل.

يأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة العمل تسهيل الإجراءات للمستثمرين لاستخراج تصاريح عمل الأجانب.

تحرير محاضر مخالفة لعدم الالتزام بتراخيص عمل الأجانب

وخلال اللقاء، تقدّم وفد الشركة بطلب لتوفيق أوضاع العمالة الأجنبية لديها، تنفيذًا لأحكام القانون، وذلك عقب قيام الجهات المختصة بالوزارة بتحرير محاضر مخالفة لعدم الالتزام بتراخيص عمل الأجانب، حيث أبدت الشركة استجابة سريعة وجادة، تعكس وعيها الكامل بأهمية الالتزام بالتشريعات الوطنية المنظمة لسوق العمل.

التزام أصحاب الأعمال والشركات بأحكام القانون

وأشاد وزير العمل بهذه الاستجابة الإيجابية من جانب إدارة الشركة، مؤكدًا أن التزام أصحاب الأعمال والشركات بأحكام القانون يمثل ركيزة أساسية لاستقرار بيئة العمل، ويحقق التوازن المطلوب بين حماية حقوق العمال وضمان مصالح المستثمرين، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز الثقة في سوق العمل المصري.

وأكد الوزير أن الدولة، ممثلة في وزارة العمل، تتعامل بمنهج داعم للشركات الجادة، وتمنح الأولوية لتوفيق الأوضاع وتصحيح المخالفات، انطلاقًا من حرصها على استقرار علاقات العمل واستمرار العملية الإنتاجية، مشددًا في الوقت ذاته على أن تطبيق القانون يتم بكل حزم وعدالة على الجميع دون استثناء.

يأتي هذا اللقاء في إطار سياسة وزارة العمل القائمة على الحوار والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، وتشجيع الالتزام الطوعي بالقانون، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية حقوق جميع أطراف منظومة العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.