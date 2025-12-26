الجمعة 26 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف إلى مساجد محافظة شمال سيناء

أوقاف شمال سيناء
أوقاف شمال سيناء
18 حجم الخط

انطلقت اليوم الجمعة القافلة الدعوية المشتركة بين (الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف)، إلى مساجد محافظة شمال سيناء (الشيخ زويد- الجورة- رفح)، فى عامها الثالث على التوالي، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف.

انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين (الأزهر والأوقاف) إلى مساجد محافظة شمال سيناء 

وتأتى القافلة فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين المؤسسات الدينية الكبرى، وضمن جهود وزارة الأوقاف في تنفيذ محاور خطتها الدعوية الرامية إلى مواجهة الإرهاب والتطرف ومحاربة كل صور التطرف الفكري، والتصدي للتطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، مع العمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية على أسس دينية راسخة، كما تهدف القافلة إلى تعزيز دور المساجد في توعية الشباب وكافة شرائح المجتمع، وغرس قيمة العلم والاكتشاف والاختراع والإبداع والشغف بالمعرفة بما يسهم في صناعة الحضارة.

محافظ شمال سيناء: اعتماد وحدتي أبو طويلة والشلاق خطوة محورية للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل

محافظ شمال سيناء يتفقد أعمال رصف المحور الرابط بوسط مدينة بئر العبد

وتضم القافلة سبعة من علماء الأزهر الشريف، وعشرة من علماء وزارة الأوقاف، لتقديم مجموعة من الندوات والمحاضرات والدروس الدعوية بمساجد محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى خطبة الجمعة بمساجد (الشيخ زويد- الجورة- رفح)، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع «مظاهر عناية الإسلام بالطفولة»، والخطبة الثانية بعنوان "حماية الأطفال من الألعاب الإلكترونية" ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد الطيب شيخ الازهر أسامة السيد الأزهري الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الأوقاف الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر جهود وزارة الأوقاف شمال سيناء صحح مفاهيمك فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر محافظ شمال سيناء محافظة شمال سيناء وزارة الأوقاف

الأكثر قراءة

الدور الإقليمي في إعادة تشكيل النظام الدولي المعاصر

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم وانخفاض الليمون لأول مرة منذ شهر

تهاوي الصغرى بالمحافظات، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

الإمارات ترحب بالجهود السعودية لدعم الأمن والاستقرار في اليمن

رابط الموقع الإلكتروني المعتمد لشراء تذاكر المتحف المصري الكبير

بحوث الإسكان والبناء يواصل ريادته العالمية في اختبارات الخط الرابع للمترو

شروط التقدم للوظائف الجديدة بوزارة النقل

محمد سيد طنطاوي يوضح حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد فريضة الجمعة

خدمات

المزيد

كيف تستخدم النقاط من بطاقات بنك القاهرة؟

هل تتيح بطاقة بلاتينيوم خصم عند التسوق في أماكن خارجية؟

4 جنيهات في البلدي، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025

الريال العماني يسجل 123.81 جنيه للبيع في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

عميد قصر العيني يكشف حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد سيد طنطاوي يوضح حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد فريضة الجمعة

تفسير حلم رؤية المجوهرات في المنام وعلاقتها بالحصول على مبلغ مالي كبير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads