عميدة طب بنات الأزهر في حفل تخرج الوافدين: كونوا نبراسًا للرحمة ببلادكم

ألقت الدكتورة إيمان الشال، عميد كلية الطب بنات جامعة الأزهر، كلمة في حفل تخرج طلاب كلية الطب من الوافدين.

وقالت الشال: “أبنائي الخريجين الوافدين.. إننا اليوم لا نحتفل فقط بتخريج دفعة جديدة من الأطباء، بل نحتفل بوفاء الأمانة التي حملها الأزهر الشريف على عاتقه منذ قرون، بأن يظل منارةً للعالمين، تجمع بين نور الإيمان وضياء العلم”.

حفل تخرج طلاب كلية الطب من الوافدين

وأضافت عميد كلية الطب بنات جامعة الأزهر: لقد جئتم إلينا من بلادٍ بعيدة تحملون أحلامًا كبيرة، واليوم تعودون إليها وأنتم تحملون أعظم رسالة عرفتها البشرية؛ رسالة الطب الممزوجة بقيم الأزهر الوسطية، كنت خلال سنوات دراستكم خير سفراء لبلادكم، واليوم تصبحون خير سفراء للأزهر الشريف في أوطانكم.

وأردفت: الطب مهارة عالمية وعبادة سامية، والكلية لم تمنح الخريجين العلم الطبي الحديث والمهارات الإكلينيكية التي تضاهي المعايير العالمية فحسب، بل غرست في وجدانهم أن الطب عبادة نتقرب بها إلى الله، وأن المريض إنسانٌ كرّمه الخالق قبل أن يكون حالةً طبية في السجلات.

عميد كلية الطب بنات رسالتها للخريجين: إن العالم ينتظر منكم الكثير

وتابعت عميد كلية الطب بنات رسالتها للخريجين قائلة: إن العالم ينتظر منكم الكثير، فكونوا في بلادكم نبراسًا للرحمة، وروادًا للتغيير، وتذكروا أن تميزكم الأكاديمي الذي نلتموه في رحاب جامعة الأزهر هو سلاحكم لمواجهة الأوجاع، لكن أخلاقكم هي الدواء الحقيقي الذي يجبر كسر القلوب قبل الأجساد، مشددةً على ضرورة التحلي بأخلاق المهنة وآدابها، واحترام الزملاء والمرضى، والعمل بروح الفريق الواحد.

واختتمت عميدة كلية الطب بـ جامعة الأزهر كلمتها بتوجيه الشكر إلى أولياء الأمور، قائلة: أحييكم وأهديكم هذا النجاح الباهر، فهذا يوم حصادكم الذي يهون معه تعب السنين.

كما وجهت الشكر إلى أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، قائلة: شكرًا لعطائكم الذي توّجنا به اليوم فرحة أبنائنا من اليمن، وفلسطين، والأردن، والعراق، وسوريا، وليبيا، وإندونيسيا، والسودان، وموريتانيا، والصومال، وأفغانستان، ونيجيريا، وروسيا، والمالديف.

