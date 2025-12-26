رسالة عاجلة من الأزهر بشأن اقتحام 2500 مستوطن للمسجد الأقصى خلال"عيد الأنوار"

18 حجم الخط

أوضح مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك خلال "عيد الأنوار" العبري (الحانوكاه) لهذا العام سجلت قفزة نوعية في الأعداد، حيث اقتحم المسجد 2433 مستوطنًا، وهو ما يمثل زيادة قدرها 10% مقارنة بإحصائيات العام الماضي لنفس المناسبة.

وبلغ التصعيد ذروته في اليوم السابع من العيد، الذي شهد أعلى معدل اقتحام يومي بمشاركة نحو ألف مستوطن أقاموا طقوسًا تلمودية وشعائر "إشعال الشموع".

ولم تقتصر هذه الاقتحامات على الجماعات المتطرفة، بل شهدت مشاركة رسمية ودينية رفيعة المستوى، تصدرها نائب رئيس الوزراء ووزير العدل الصهيوني "ياريف ليفين"، الذي احتفل عند بوابة المسجد مشيدًا بارتفاع أعداد المقتحمين، ومطالبًا بتمديد ساعات الاقتحام وفتح المجال لدخول المستوطنين أيام السبت لتعزيز ما أسماه "السيادة" على المكان.

دلالات دينية وسياسية خطيرة



قاد الاقتحامات حاخامات بارزون، على رأسهم "دوف ليئور" ورئيس إدارة ما يسمى بـ "جبل الهيكل" الحاخام "شمشون إلبويم". واعتبر القادة الدينيون للصهاينة أن تزايد الإقبال على الاقتحامات هو تأكيد على "العودة المزعومة للهيكل".

ويأتي "عيد الحانوكا" (الذي يستمر 8 أيام) كغطاء ديني لهذه التحركات، حيث يستغل المستوطنون الرواية التلمودية حول "معجزة إضاءة الهيكل الزيت" وانتصار الحشمونائيم على اليونانيين عام 164 ق.م، لتكثيف التواجد في باحات

المسجد وفرض واقع جديد.

من جانبه، جدد مرصد الأزهر رفضه القاطع لهذه الاعتداءات، معتبرًا إياها "انتهاك صارخ" للحقوق الدينية والتاريخية للشعب الفلسطيني، ويحذر المرصد من أن هذه الزيادة العددية والمشاركة الرسمية تأتي ضمن محاولات ممنهجة لفرض "الأمر الواقع" وتهويد المسجد المبارك تمهيدًا لهدمه وإقامة "الهيكل المزعوم" على أنقاضه.

حماية هوية المسجد الأقصى من محاولات الطمس والتهويد المستمرة

ويؤكد المرصد انعكاسات هذه الممارسات الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة برمتها، مطالبًا المجتمع الدولي بالخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، بوضع حدٍّ لهذه الانتهاكات وحماية هوية المسجد الأقصى من محاولات الطمس والتهويد المستمرة.

