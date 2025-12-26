الجمعة 26 ديسمبر 2025
خارج الحدود

مقتل وإصابة 8 أشخاص، حصيلة أولية لحادث تفجير مسجد في حمص السورية

انتحاري يفجر نفسه
انتحاري يفجر نفسه داخل مسجد في حمص السورية
أكدت السلطات السورية وقوع انفجار داخل مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب في محافظة حمص في وسط سوريا.

وفق وكالة "سانا"، فقد أسفر الانفجار عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين في حصيلة أولية، مشيرة إلى أن السلطات السورية باشرت التحقيق لمعرفة ملابسات الانفجار.

عملية انتحارية داخل المسجد

وبحسب تقارير محلية، فقد قام انتحاري بتفجير نفسه داخل المسجد الإمام، مؤكدة تصاعد ارتفاع عدد الضحايا.

ورغم تحسن الوضع الأمني نسبيًا خلال الفترة الأخيرة، إلا أن محافظة حمص لا تزال عرضة لأعمال عنف متفرقة تستهدف المدنيين والمؤسسات الدينية، ما يعكس هشاشة الوضع الأمني في بعض المناطق السورية.

مسجد الإمام علي يحظى بحضور كثيف من المصلين

ويعد مسجد الإمام علي بن أبي طالب أحد المعالم الدينية المهمة في حمص، ويشهد حضورا كثيفا من المصلين، ما يجعل أي حادث أمني داخله محل اهتمام واسع ويثير المخاوف من احتمال سقوط ضحايا.

وتأتي العملية الانتحارية بالتزامن مع توترات تشهدها سوريا على كافة الجبهات، حيث تعرضت سوريا لقصف مدفعي من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف تل أحمر شرقي بريف القنيطرة جنوبي سوريا.

كما تتواصل الأزمة بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والقيادة السورية برئاسة أحمد الشرع  حيث قالت وزارة الخارجية السورية، اليوم، إن تأكيد (قسد) المتكرر على وحدة سوريا يتناقض مع الواقع بشمال شرق البلاد"، معتبرة أن "حديث (قسد) عن الاندماج نظري من دون خطوات تنفيذية".

مسجد الإمام علي بن أبي طالب حمص انتحارية قتلى جرحى

الجريدة الرسمية
