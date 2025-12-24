18 حجم الخط

شارك المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، في الاحتفالية الكبرى التي نظمتها محافظة القليوبية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وذلك بمقر جمعية الشبان العالمية ببنها، بحضور نائب المحافظ، السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، والممثل القانوني لجمعية الشبان العالمية، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومدير وحدة حقوق الإنسان مديري المديريات ورؤساء المدن والأحياء.

القليوبية تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان وذوي الهمم

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم وفقرة شعرية من إحدى طالبات مدرسة النور للمكفوفين، وتخللت الحفل عروض استعراضية متنوعة قدمها أطفال مؤسسة «رؤية» لذوي الاحتياجات الخاصة، وسط إشادة الحضور بمستوى الأداء.

وأعرب محافظ القليوبية عن سعادته بالتواجد وسط أبنائه من ذوي الهمم، مؤكدًا أن عروضهم تعكس قدراتهم وإرادتهم على التميز، وأن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الإعاقة وحقوق الإنسان من خلال دعمهم ودمجهم في المجتمع. وشدد على استمرار الجهود لتوفير فرص التدريب والتشغيل لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ومن جانبه، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، حرص الجامعة على دعم الطلاب من ذوي الهمم وتوفير بيئة تعليمية دامجة، مشيرًا إلى إنشاء مركز مصطفى صادق الرافعي لتقديم التسهيلات الأكاديمية والإدارية لهم، مؤكدًا أن تمكينهم استثمار حقيقي في طاقات الوطن وشريك أساسي في التنمية وبناء المستقبل.

