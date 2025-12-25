وزير التموين: المركز التكنولوجي بغرفة القليوبية يقدم خدماته للمواطنين خلال 30 دقيقة (فيديو)

18 حجم الخط

توجّه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالشكر للقائمين على المركز النموذجي بالغرفة التجارية بمحافظة القليوبية برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، مشيرًا إلى أن المركز يقدّم خدماته للمواطنين خلال 30 دقيقة فقط، بما يتيح للمواطن الشعور بالإنجاز وسرعة الحصول على الخدمة

وجاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين للمركز بمقر الغرفة التجارية بالقليوبية، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، والدكتور محمد عوض رئيس جهاز تنمية التجارة، وإسلام عبد الحق مدير عام الغرفة التجارية، وعفيفي بدوي، وماهر شعلان، وأعضاء مجلس الإدارة.

وزير التموين، المركز النموذجي يقدم حزمة متكاملة من الخدمات

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن المركز النموذجي يقدم حزمة متكاملة من الخدمات الاستثمارية والتجارية المقدمة للمستثمرين والتجار ومؤدي الخدمات، إذ يضم خدمات السجل التجاري، واستخراج شهادات الغرفة التجارية، ومأموريات مصلحة الضرائب، وتوثيق وزارة الخارجية، إلى جانب خدمات «مصر الرقمية»، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتأمينات الاجتماعية، والتوقيع والختم الإلكتروني، والشهر العقاري، وجهاز حماية المستهلك. كما سيتم قريبًا افتتاح مركز التنمية الصناعية ليعمل جميع الشركاء بنظام «الشباك الواحد».

افتتاح المركز النموذجي بالغرفة التجارية

من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن المركز أُقيم على مساحة 500 متر مربع، وبدأ العمل على إنشائه منذ عام 2023، ليجمع تحت سقف واحد ممثلي مختلف الوزارات والهيئات الخدمية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المتعاملين على الخدمات في أسرع وقت ممكن.

وأشار المحافظ إلى أن المركز يعمل وفق منظومة رقمية متكاملة تشمل نظام الاستدعاء الرقمي والأرشفة الإلكترونية الكاملة، مع توفير قاعات خدمة مجهزة ومكيفة بالكامل لراحة المواطنين، فضلًا عن تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني والدفع أونلاين عبر بطاقات «فيزا» أو الدفع النقدي، بما يعزز الشفافية وسهولة التعامل.

ويأتي افتتاح المركز النموذجي في إطار توجّه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير بيئة الأعمال، وتقديم خدمات حكومية متكاملة تسهم في دعم الاستثمار وتحسين مناخ التجارة بمحافظة القليوبية.

