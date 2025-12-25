"اعتبريني زي بابا"، محافظ القليوبية ينهي إجراءات قبول الطالبة الفلسطينية ريتاج بمعهد أزهري (فيديو)

18 حجم الخط

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بمكتبه اليوم الخميس، الطالبة الفلسطينية ريتاج رياض جحا، الناجية الوحيدة من أسرتها جراء القصف الإسرائيلي على غزة، لإنهاء إجراءات انضمامها للمرحلة الابتدائية بالمعاهد الأزهرية بالمحافظة، وذلك بعدما طلبت ولية أمر الطالبة من المحافظ أمس التحاق البنت بأحد المعاهد الأزهرية.

وعلى الفور استجاب المحافظ وتم خلال اللقاء تسجيل الطالبة إلكترونيًا والتنسيق لإنهاء إجراءات الكشف الطبي الخاص بها فورًا. ووجه المحافظ الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتعاونه الدائم في تسهيل قبول الطلاب الفلسطينيين وتوفير الرعاية التعليمية لهم.

عبّر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية عن فخره واعتزازه بالطالبة الفلسطينية ريتال، قائلًا لها: “اعتبريني زي بابا”، في لفتة إنسانية تعكس دعمه الكبير لأبنائه الطلاب.

محافظ القليوبية ينهي إجراءات قبول الطالبة الفلسطينية ريتاج

وقام محافظ القليوبية بإهدائها كارت خاصا للتواصل المباشر، قائلًا: “كلّميني في أي وقت وفي أي حاجة”، مطالبًا إياها بأن تواصل تفوقها وأن تكون دائمًا الأولى في دراستها.

مصر تفتح أبوابها دائمًا لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق

وخلال اللقاء تحدث المحافظ مع الطالبة ريتاج وقدم لها كافة سبل الدعم، مؤكدًا أن مصر تفتح أبوابها دائمًا لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضاف المحافظ أن مصر وفلسطين نبض واحد، وأن الشعبين تجمعهما روابط دم وتاريخ لا تنفصم؛ فمصر ستظل دائمًا السند والأمان لأشقائها، ترعى أبناءهم وتدعم صمودهم كواجب وطني وإنساني أصيل.

جاء ذلك بحضور كل من المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام والشيخ سعيد خضر رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.