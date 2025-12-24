18 حجم الخط

أعلنت محافظة القليوبية عن منظومة جديدة لتلقي شكاوى المرأة في مختلف أنحاء ودواوين العمل بالمحافظة؛ حرصا علي تحسين وحماية المرأة في كافة المواقع والمجالات في سرية تامة ومواجهة التمييز في كافة البيئات.

منظومة جديدة لتلقي شكاوى المرأة بمحافظة القليوبية

أوضح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن المنظومة الجديدة تقوم على استقبال جميع الشكاوى المتعلقة بالمرأة، والتي تشمل الفئات التالية:

- شكاوى التمييز أو عدم المساواة.

- مشكلات بيئة العمل.

- شكاوى العنف أو الإساءة اللفظية أو المعنوية.

- ملاحظات أو مقترحات لتحسين أوضاع المرأة داخل الجهة التابعة لها أو الخدمات المقدمة لها.

أوضح محافظ القليوبية أنه المنظومة الجديدة تأتي في إطار حرص محافظة القليوبية على دعم وتمكين المرأة، وتوفير بيئة عمل آمنة، بالإضافة إلي تقديم خدمات محترمة وإنسانية.

أوضح محافظ القليوبية أن طرق تقديم الشكوى في منظومة محافظة القليوبية من خلال مكاتب شؤون المرأة بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، والمركز التكنولوجي بديوان المحافظة والوحدات المحلية التابعة للمحافظة.

أكد محافظ القليوبية أن المنظومة الجديدة تؤكد للسيدات المتقدمات بالشكاوى أن جميع الشكاوى يتم التعامل معها بسرية تامة ومنتهى الجدية.

